Marcelo Daniel Gallardo dejó de ser el entrenador del Club Atlético River Plate. Lo comunicó con un mensaje sentido en sus redes sociales y este jueves dirigirá su último partido en el Estadio Monumental, donde tendrá su despedida. Se cierra una etapa importante en su carrera y, como suele pasar con técnicos de su nivel, su nombre empieza a instalarse en distintos escenarios.

Uno de esos posibles destinos, al menos desde el análisis, es la Liga MX. No porque exista algo concreto hoy, sino porque su perfil encajaría bien en el futbol mexicano. Incluso en Rayados de Monterrey ya hay aficionados que comenzaron a mencionarlo como posible reemplazo de Domenec Torrent, quien atraviesa un momento delicado por una seguidilla de malos resultados.

Un perfil que encaja en el fútbol mexicano

Gallardo es un entrenador que prioriza la intensidad, el orden y la competencia interna. Sus equipos suelen ser protagonistas, pero también trabajan mucho el aspecto mental. En una liga como la mexicana, donde el talento sobra pero a veces falta regularidad, un técnico con ese enfoque podría aportar equilibrio y ambición.

Es verdad que su segunda etapa en River no fue la esperada. No consiguió títulos y los resultados no estuvieron a la altura de su primera era. Sin embargo, en su ciclo anterior fue uno de los entrenadores más destacados del continente: ganó 14 títulos, entre ellos dos Copas Libertadores, y le dio identidad clara a su equipo.

La Liga MX ha sido un espacio donde varios entrenadores argentinos lograron consolidarse en los últimos años. Gallardo, por su experiencia y su forma de trabajar, podría adaptarse sin mayores inconvenientes. No se trata de vender una ilusión, sino de pensar en cómo su manera de entender el juego podría potenciar a un plantel competitivo.

En lugar de ser solo un nombre importante en el mercado, lo que Gallardo podría aportar es una cultura de trabajo exigente y la idea de ir siempre por más. En un torneo parejo y demandante como el mexicano, ese tipo de conducción no pasa desapercibida.

En síntesis