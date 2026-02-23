Es tendencia:
logotipo del encabezado
Rayados

¿Ahora van por Marcelo Gallardo? En Rayados ya tienen en la mira a otro director técnico de River Plate

Marcelo Gallardo ya dejó a River Plate y ahora está en el ojo de la afición de Rayados de Monterrey.

Por Marilyn Rebollo

Sigue a Bolavip en Google!
Marcelo Gallardo se va de River Plate y lo quieren en equipo de la Liga MX
© Getty ImagesMarcelo Gallardo se va de River Plate y lo quieren en equipo de la Liga MX

Este lunes mediante un video, Marcelo Gallardo dio a conocer que esta última etapa con River Plate estaba llegando a su fin, por lo que el próximo jueves cuando se midan ante Banfield será el adiós del estratega. Y es que los resultados no se le dieron como esperaba, pero ya en Rayados de Monterrey estarían interesados en él.

Publicidad

¿Gallardo a Rayados?

Parece ser que a los aficionados del equipo regiomontano, o por lo menos a algunos les gustaría verlo en la Liga MX, especialmente dirigiendo a su equipo, que en su momento llevó al conjunto argentino a la gloria. Y es que en la cuenta de “X” del aficionado “Soy Rayado” se pudo ver un “Hola” junto a la imagen del “Muñeco”.

En los comentarios estaban los seguidores que estarían de acuerdo en traer un técnico como él, sobre todo porque analizan que una de las razones por la que está teniendo una mala etapa con River es porque precisamente la directiva no le ha traído lo que pide para su plantilla, algo que esperarían que sí hicieran en el cuadro regio.

Publicidad

Pero también estuvieron los que no les parecía la idea y es que seguramente el plantel estaría como ahora y no le darían la probabilidad de traer nuevos refuerzos inmediatos, por lo que seguramente saldría lo mismo que hasta el momento está sucediendo con River, siendo una idea no tan viable para este torneo.

Además, hay que mencionar que hasta ahora la directiva sigue dándole todo el respaldo a Doménec Torrent y no esperan que se vaya pronto. Aunque sí hubo comentarios que pedían de vuelta a Antonio Mohamed como el único que podría hacerlos campeones otra vez, justo cuando se esperaría su salida de Toluca en el próximo verano.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras la victoria de Pumas UNAM sobre Rayados de Monterrey

ver también

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras la victoria de Pumas UNAM sobre Rayados de Monterrey

En síntesis

  • Marcelo Gallardo anunció que su etapa con River Plate finalizará el próximo jueves.
  • El estratega argentino se despedirá de su club tras el partido ante Banfield.
  • La directiva de Rayados mantiene actualmente su respaldo al técnico Doménec Torrent.
Publicidad
Marilyn Rebollo
Marilyn Rebollo
Lee también
Así quedó la tabla de goleo de la Liga MX tras el doblete de Álvaro Angulo
Liga MX

Así quedó la tabla de goleo de la Liga MX tras el doblete de Álvaro Angulo

¿Qué pasará con Domenec Torrent tras la derrota ante Pumas?
Rayados de Monterrey

¿Qué pasará con Domenec Torrent tras la derrota ante Pumas?

Las alineaciones de Rayados vs Xolos para hoy
Liga MX

Las alineaciones de Rayados vs Xolos para hoy

El grave problema de Chivas ante Toluca
Chivas

El grave problema de Chivas ante Toluca

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo