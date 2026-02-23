Este lunes mediante un video, Marcelo Gallardo dio a conocer que esta última etapa con River Plate estaba llegando a su fin, por lo que el próximo jueves cuando se midan ante Banfield será el adiós del estratega. Y es que los resultados no se le dieron como esperaba, pero ya en Rayados de Monterrey estarían interesados en él.

¿Gallardo a Rayados?

Parece ser que a los aficionados del equipo regiomontano, o por lo menos a algunos les gustaría verlo en la Liga MX, especialmente dirigiendo a su equipo, que en su momento llevó al conjunto argentino a la gloria. Y es que en la cuenta de “X” del aficionado “Soy Rayado” se pudo ver un “Hola” junto a la imagen del “Muñeco”.

En los comentarios estaban los seguidores que estarían de acuerdo en traer un técnico como él, sobre todo porque analizan que una de las razones por la que está teniendo una mala etapa con River es porque precisamente la directiva no le ha traído lo que pide para su plantilla, algo que esperarían que sí hicieran en el cuadro regio.

Pero también estuvieron los que no les parecía la idea y es que seguramente el plantel estaría como ahora y no le darían la probabilidad de traer nuevos refuerzos inmediatos, por lo que seguramente saldría lo mismo que hasta el momento está sucediendo con River, siendo una idea no tan viable para este torneo.

Además, hay que mencionar que hasta ahora la directiva sigue dándole todo el respaldo a Doménec Torrent y no esperan que se vaya pronto. Aunque sí hubo comentarios que pedían de vuelta a Antonio Mohamed como el único que podría hacerlos campeones otra vez, justo cuando se esperaría su salida de Toluca en el próximo verano.

