¿Se va de Chivas? Vinculan a Gabriel Milito con un club que se quedó sin DT

El entrenador argentino que pasa por un gran momento en el Rebaño Sagrado fue postulado para un gigante de Sudamérica.

Por Ramiro Canessa

Postulan a Milito en gigante de Sudamérica.
© Getty ImagesPostulan a Milito en gigante de Sudamérica.

Chivas de Guadalajara volvió a encontrar un proyecto serio después de varios años de frustraciones y en este 2026 ilusiona con volver a pelear por un título. El Rebaño Sagrado cambió por completo desde la llegada de Gabriel Milito al banquillo y hoy es uno de los mejores equipos del futbol mexicano.

Si bien perdió su último encuentro ante Cruz Azul el fin de semana, Chivas acumulaba seis victorias consecutivas y sigue siendo el único líder del Clausura 2026 de la Liga MX. El equipo muestra una idea clara y una competitividad que hacía tiempo no se veía en Verde Valle.

En ese contexto, y tras la salida de Marcelo Gallardo de River Plate, el nombre de Milito comenzó a mencionarse como una posible alternativa para el club argentino. Aunque el principal candidato que suena por ahora es Eduardo Coudet, algunos aficionados y analistas empezaron a vincular al actual DT de Chivas con el banco millonario.

En Guadalajara no hay ninguna oferta formal ni contacto oficial, pero el antecedente reciente genera cierta inquietud. El año pasado, Fernando Gago dejó al equipo en plena temporada para seguir su carrera en Boca Juniors, una situación que todavía está fresca en la memoria rojiblanca.

¿Hay algo de River por Milito?

Milito aparece en la danza de nombres para reemplazar a Gallardo, aunque por el momento se trata más del deseo de algunos hinchas y versiones periodísticas que de una negociación concreta. No existe nada avanzado ni señales claras de un movimiento inmediato.

Mientras tanto, el entrenador argentino continúa enfocado en su trabajo diario con Chivas. El objetivo es claro: sostener el buen momento y pelear por cosas importantes en la Liga MX. Lo demás, por ahora, queda en el terreno de las especulaciones.

En síntesis

  • Gabriel Milito posicionó a Chivas de Guadalajara como líder del torneo Clausura 2026.
  • El club Chivas acumulaba seis victorias consecutivas antes de perder frente a Cruz Azul.
  • El nombre de Milito suena como alternativa en River Plate tras la salida de Gallardo.
