Desde que Doménec Torrent llegó a Rayados el equipo ha sufrido varios cambios y es que hay que recordar que estando en el Atlético San Luis pudo liderar a su manera, ya que es una escuadra que al ser filial de un equipo como el Atlético de Madrid hay varias opciones estratégicas que se practican allá y que se adaptaron bien en el plantel.

Sin embargo, estando en Monterrey le ha costado esa adaptación, una de sus molestias es tener que jugar sin todos sus extranjeros disponibles por la ley interna de la Liga MX, ha quitado en partidos importantes las concentraciones del equipo, aunado a una serie de detalles que ha intentado moldear muy al estilo europeo.

No ha sido nada sencillo, simplemente porque muchas de estas acciones no le han resultado como esperaba, si bien, cuenta con jugadores que vienen de ese futbol y conocen este tipo de estrategias, no todos se moldean. Simplemente, pasó con el caso de Lucas Ocampos, que justo por no concentrar con el equipo tuvo un accidente en casa.

La nueva petición de Torrent

Y aunque seguramente hay una serie de inconsistencias en la mayoría de estos cambios, este martes en El Barrial se pudo ver cómo tiene una nueva idea en el terreno de juego y es una petición especial para sus jugadores y es que cada que pierdan el balón no tarden más de 3 segundos para recuperar, que aunque suena ideal, es algo que tendrá que trabajar muy a fondo.

En el video que comparte San Cadilla se puede ver cómo el estratega les pide mayor intensidad a los jugadores. Este podría ser un acierto, ya que ante Toluca uno de los mayores problemas fue que perdían el balón muy rápido y les costaba en la recuperación. El problema es que es una técnica que requiere de mucha presión.

