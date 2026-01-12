Rayados perdió con Toluca este sábado y comenzó de mala manera en el Clausura 2026. El equipo de Domènec Torrent recibió al bicampeón pero los Diablos Rojos tuvieron varias bajas. Sin embargo, Monterrey no pudo aprovechar el contexto para llevarse los 3 puntos.

Sin dudas que fue un resultado decepcionante para la afición de la Pandilla. Es por eso que este lunes, en la presentación de los fichajes del mercado, es decir Luca Orellano y Daniel Aceves, José Antonio Noriega le envió un mensaje a la afición.

Las declaraciones de Tato Noriega

“Es imposible evitar decir que nos gustaría estar hoy aquí en otras condiciones en cuanto al comienzo del torneo. Nosotros siempre nos debemos a nuestra afición, y la afición espera mejores resultados. Así que comienzo diciéndoles que somos conscientes de eso“, dijo el Presidente Deportivo de Rayados.

“Cuando digo conscientes, en plural, estoy incluyendo al plantel y al cuerpo técnico”, agregó Tato Noriega en la conferencia de prensa. Luego, el directivo se refirió al mercado de fichajes y se mostró conforme con el plantel que conformaron de cara al primer semestre de 2026.

Luca Orellano y Daniel Aceves, los dos refuerzos de Rayados (Rayados)

“Es verdad que este equipo está bien conformado y así lo consideramos. Necesita crecer, apuntalarse y lo hemos hecho con un trabajo de equipo, con gente de nuestra directiva, con el técnico del primer equipo varonil, gente de scouting. Fue un acto de consciencia, autoanálisis, que era importante que la gente que llegara nos ayudara en dinámica, velocidad y rapidez”, detalló el Presidente Deportivo del club.

El próximo partido de Rayados

Luego de lo que fue la derrota con Toluca en el debut, Monterrey tendrá otro partido complicado este martes. El equipo de Domènec Torrent visita a Necaxa, a partir de las 19:00hs (CDMX), y los Rayos vienen de vencer a Santos Laguna en la primera jornada.

