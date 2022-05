La Selección Mexicana dio a conocer su lista de 38 jugadores convocados, de cara a lo que serán los tres amistosos de preparación y el inicio con dos partidos en la Concacaf Nations League, ante Surinam y Jamaica. Por este motivo, la nómina fue más extensa de lo habitual y generó aún más polémica, al margen de que por ejemplo, ya era sabido no estaría Chicharito Hernández.

Como suele ocurrir, la afición le reclamó a Gerardo Martino por algunos jugadores que según sus criterios, debían ser convocados a la Selección Mexicana. Asimismo, también hubo sorpresa por algunos llamados a jugadores que se encuentran lejos de su mejor versión, o bien llegan sin rodaje alguno a la fecha FIFA. Por eso, en Bolavip te mostramos las diez grandes polémicas de la nómina.

Rarezas

Algunos futbolistas convocados no atraviesan un buen presente, como es el caso de Rodolfo Pizarro. El mediocampista ofensivo regresó a Rayados para intentar estar más cerca del Tri, pero no logró cumplir con las expectativas y tampoco lo hizo su equipo. Lo mismo ocurre con su compañero de equipo, Luis Romo, quien era considerado como uno de los mejores mediocampistas de la Liga MX, pero no logró volver a mostrar su mejor nivel en Monterrey.

Salvando las distancias, algo similar ocurre con Sebastián Córdova. El hábil mediapunta salió por la puerta de atrás del América y recaló en Tigres UANL, donde no tuvo una fácil adaptación, a tal punto de que fue reprobado por la afición y rápidamente enviado al banquillo por Miguel Herrera. Asimismo, los casos de Orbelin Pineda y Diego Lainez son similares, pues ninguno tiene suficiente rodaje tanto en Celta de Vigo como en Real Betis.

Ausencias

Por otro lado, el hecho de que la nómina sea de 38 jugadores, también despertó mayor enojo en algunos aficionados, que no entienden como algunos nombres no fueron llamados. Dos de ellos son Alan Mozo y Palermo Ortiz, defensas de Pumas que ya han estado bajo contemplación, pero no incluyeron la nómina de Gerardo Martino para los cinco compromisos que se vienen.

Quien sí jugó a un nivel muy alto en el Clausura 2022, es Víctor Guzmán, mediocampista de 27 años. Los otros dos ausentes también se desempeñan en la zona media: Juan Pablo Vigón ha sido un jugador más que regular para Miguel Herrera en Tigres UANL, incluso con mucha llegada al área. Por su parte, Aldo Rocha es el termómetro de Atlas, el último campeón y otra vez semifinalista de la Liga MX. Para Diego Cocca es un fundamental, pero Martino no lo contempló.