Hacia fines del año pasado, José Peseiro fue confirmado como nuevo entrenador de Nigeria para después de finalizada la Copa África. El entrenador portugués de 62 años se enfrentará este sábado a México, en el encuentro que le servirá al Tri como preparación de cara al Mundial de Qatar 2022. Por su parte, el combinado africano no logró la clasificación para la gran cita.

Peseiro dirigió a varios equipos, incluido el Porto, en el que trabajó junto a tres mexicanos: Héctor Herrera, Jesús Corona y Miguel Layún. Los dos primeros, hoy son referentes del equipo dirigido por Gerardo Martino, mientras que el lateral derecho que se desempeña en América, lleva ya un tiempo sin recibir la convocatoria, pero jugó el Mundial de Rusia 2018.

El entrenador portugués tuvo palabras de elogio para los futbolistas mexicanos que dirigió: "Buenos chicos, buenos jugadores. Herrera no fue muy afortunado en el Porto. Bueno, tuvo fortuna porque se fue a Atlético Madrid, pudo ganar más cosas, pero en ese momento cuando yo estuve ahí, el equipo no era muy fuerte", analizó José Peseiro, quien reemplazó a Julen Lopetegui en 2016, pero fue despedido apenas seis meses más tarde por malos resultados.

Consultado puntualmente sobre los dos jugadores que hoy juegan en el Tri, Peseiro expresó: "Herrera y Corona, aparte de buenos jugadores, buenas personas, y estaban jugando en la mejor liga del mundo. Ahora no, Herrera firmó con Houston, pero cuando firmas cuando el Atlético en la Liga de España, eso lo dice todo". En el caso del mediocampista, pudo consagrarse campeón con el conjunto Colchonero.

Su visión de la MLS

Peseiro, que viene de dirigir a la Selección Mexicana, fue consultado sobre su visión de la Major League Soccer, ya que el amistoso se disputará en suelo estadounidense: "Me tocó mucho la organización. Las cosas están organizadas. Puedes disfrutar de condiciones como del estadio y de la comida. "El futbol no tiene la misma calidad de Europa, pero la afición, todo, me encantó. Pueden con tiempo formar jugadores y conseguir un nivel alto”, destacó.