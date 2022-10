Muchas palabras han corrido por debajo del puente respecto de la ausencia de Javier Hernández de la Selección Mexicana de Futbol, tema que se ha reavivado por la cercanía del Mundial de Qatar 2022. El Chicharito disputó su último encuentro con dicha playera el 6 de septiembre de 2019, y a partir de allí, nunca volvió a ser citado por Gerardo Martino a pesar de los distintos reclamos.

Una de las grandes versiones al respecto aseguraba que el delantero había encabezado a un grupo de jugadores que participó en negociaciones para mejorar los premios económicos, razón por la cual se habría decidido vetarlo del combinado Tricolor.

En diálogo con Hugo Sánchez para un programa de Star +, Hernández Balcázar aseguró que él no participó de los reclamos de los jugadores. De hecho, argumentó que se salió de un grupo de WhatsApp en el que comenzaron a arreglar esas cuestiones, pues solo quería concentrarse en el juego.

"Teníamos un grupo de WhatsApp y yo me salí de que ya no quería negociar nada, solo quería jugar futbol. La gente estuvo diciendo que yo no quería, pero hubo un momento cuando me salí de eso que me dijeron que tenía que firmar algo y yo les dije 'mi dinero que voy a ganar por lo que sea, lo podemos repartir a los utileros y jugadores jóvenes, pero yo no quiero firmar esto'. Ya no supe que sucedió, llevo tres años fuera y yo no negocie absolutamente nada en este proceso con el 'Tata' Martino", declaró CH14 para Hugo Sánchez Presenta.

El diálogo de Chicharito con el Tata Martino

Sobre su relación con Gerardo Martino, el ex Real Madrid y Manchester United reveló que meses atrás mantuvo pláticas y resolvió los problemas con el entrenador: "Hablé con él (Martino) hace unos meses, tuvimos dos llamadas, quedaron las cosas claras y se resolvió lo que se tenía que resolver. Yo le llamé, después él me llamó y los dos pensamos que era el momento indicado para que pudiéramos platicar de cuestiones que se tenían que platicar y al final de cuentas todo se resolvió. Él (Martino) seguirá decidiendo lo mejor para la selección y los delanteros que el crea que lo van ayudar más".