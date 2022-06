Pocos entrenadores se negarían a dirigir a la Selección mexicana, pero si hay uno que todos saben que desea el puesto, ese es Miguel Herrera, separado de ese cargo en 2015 por un problema con un periodista.

Hoy el Piojo es muy feliz en Tigres, pero seguramente si el Tata deja su cargo en algún momento, será uno de los candidatos naturales, sabiendo que en la baraja nacional es de los nombres más fiables.

El Piojo vio los tres partidos amistosos del Tricolor de los últimos días, afirmando que tiene malas sensaciones y dando su punto de vista como director técnico de lo que le está fallando a Martino recientemente.

"Yo, como entrenador, me parece que la selección no está funcionando. Para lo que yo vi en los inicios y lo que hizo el Tata cuando llegó, hizo un año extraordinario, empezó todo muy bien. Hoy en día me parece que no está funcionando nada de lo que pone en la cancha", aseguró en la charla para Marca Claro.

Posteriormente desarrolló, poniendo como ejemplo los cotejos contra charrúas y ecuatorianos: "El otro día cambió a línea de cinco y Uruguay nos pasó por encima, ayer regresa a su formación madre, que es la que mejor domina el equipo, y tampoco se vio tan avasallador. No vimos a un equipo que cambiara en algo, que se viera algo distinto. Eso es lo que yo veo como técnico, como aficionado no me gusta pero me toca apoyar y desde acá desear que recupere".

Un duro crítico

Vale la pena recordar que durante la gestión del Tata, uno de sus máximos críticos ha sido Miguel Herrera, que incluso sugirió su destitución. Hoy a cinco meses del Mundial, ve como lo más sensato respaldar el proceso.