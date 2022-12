La Selección mexicana tuvo muchas polémicas en la previa de Qatar 2022, pero tal vez ninguna de la magnitud de la convocatoria de Rogelio Funes Mori, delantero que tuvo muy poca actividad en el Apertura 2022.

Desde el momento en que el Mellizo fue convocado en el 2021 existieron muchos cuestionamientos en su nombre, sabiendo que en el Tri se juzga de manera diferente a los jugadores naturalizados como él.

Al final, Funes Mori se coló a la Copa del Mundo y aunque Gerardo Martino se la jugó a muerte por él en la previa, solo disputó 11 minutos en todo el torneo, quedándose en dos cotejos entre los suplentes.

El delantero de Rayados charló con ESPN, rompiendo el silencio y confesando los motivos por los que cree que no participó: "Nada más no jugué por decisión de él, respeto las decisiones, el técnico tiene que tomarlas y nada más no jugué por eso, pero estaba bien físicamente, me sentía bien así que nada más", aseguró.

Torneo de revancha

Llega el momento de superar el mal semestre pasado que tuvo en el tema físico, viviendo una revancha en el Clausura 2023. Víctor Manuel Vucetich lo conoce como nadie, teniendo la confianza de recuperar su mejor versión para un semestre muy importante en Monterrey.