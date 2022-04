En medio de la incógnita sobre a qué Selección Nacional representará Marcelo Flores a lo largo de su carrera, en las últimas horas lanzó una declaración con clara presión para Gerardo Martino. "También Canadá me lo podría ofrecer (ir a Qatar), pero México, si me llaman para el Mundial, creo que sí, ahí es donde quiero estar", señaló con contundencia. Sin embargo, su estrategia para llamar la atención terminó siendo contraproducente...

AQUÍ PUEDES VER EN VIVO EL PARTIDO MÉXICO VS GUATEMALA

El mediapunta que se destaca en las divisiones juveniles del Arsenal de la Premier League (y que está próximo a su debut con el primer equipo) tiene un gran potencial y podría ser el futuro del Tri. Aún así, el Tata no le ha dado oportunidades con la Mayor y difícilmente pueda ganarse un lugar de cara al Mundial de Qatar 2022. Además, sus declaraciones no cayeron nada bien en el seno del cuerpo técnico.

En la jornada de ayer, el entrenador argentino realizó una conferencia de prensa y no ocultó su descontento con el jugador: "No lo tiene definido (qué Selección representar), eso no es bueno y tampoco es buena la especulación de que jugará por la Selección que lo lleve al Mundial. Me parece que primero debe consolidarse y tener claro en su cabeza para que Selección quiere él jugar y no especular con eso. Hoy en día es muy difícil decir cuáles son las posibilidades de ir al Mundial para él, lo que no me parece lógico es que la decisión de él esté sujeto a cuál seleccionado le garantice un Mundial".

Hace instantes, además, Rubén Rodríguez reveló en una columna para Récord que esta intención de presionar a Gerardo Martino le jugó una mala pasada a Marcelo Flores y hasta podría dejarlo afuera de la consideración para el Mundial. "Una de las cosas que más le disgusta a Martino es que le dicten lo que tiene que hacer o que se metan en su trabajo, por lo que si el pulgar estaba a la mitad, ahora está mas abajo para el volante del Arsenal", explicó el periodista.

Esto conlleva a que haya un conflicto entre la dirección de selecciones nacionales y el Tata, ya que éste no lo convocaría y lo dejaría "libre" para que Canadá lo tiente con jugar el Mundial. México no puede permitirse dejar ir a un talento tan importante, "por lo que intentarán interceder para una conciliación". Ahora, el futuro de Flores podría depender de lo que los directivos le digan al argentino sobre su proyecto.