Emiliano Martínez saltó a la fama en las últimas temporadas, luego de que el Arsenal le permita ir a otro club para sumar minutos y mostrarse ante el mundo. Gracias a su enorme talento no tardó en hacerse notar y rápidamente se ganó el llamado a la Selección Argentina, como así también ser considerado como uno de los mejores porteros de la Premier League con el Aston Villa. Y en muy poco tiempo se ha transformado en un pilar para el Albiceleste, que con él logró ganar la Copa América 2021.

El Dibu, como es conocido, se ha caracterizado por sacar de quicio a sus rivales y a sus respectivos fanáticos con sus acciones dentro y fuera del campo de juego. Lo sufrió Colombia, Brasil y el Manchester United, por ejemplo. Y ahora le llegó el turno a la Selección Mexicana. Como muchos sabrán, tildó de "fácil" al conjunto que dirige tácticamente Gerardo Martino luego de conocer que será su rival en el Grupo C del Mundial de Qatar 2022.

Esto ha generado muchísima polémica, ya que miles de aztecas atacaron al argentino por subestimar a su equipo y prometen tomarse una revancha en el torneo internacional. Después de escasos días y ya con la cabeza fría, Emiliano Martínez decidió dar una explicación sobre lo sucedido en plática con Olé, medio de su país. Pero solo logró ganarse más odio de los mexicanos...

"Lo viví con ansiedad, es mi primer Mundial. Es un grupo jodido, lindo, pero tenemos un buen arranque con Arabia Saudita. Nos tocó México primero y, saltando, llega un momento en el que ya no sabés si un rival es bueno o malo. Son cosas lindas y no lo podía vivir sentado, tenía que estar parado. Me puse más nervioso que en un partido", admitió Dibu.

¿Cuándo jugarán Argentina vs. México en el Mundial?

El fixture ya está armado, por lo que ya conocemos todas las fechas, horarios y estadios de los partidos del Mundial de Qatar 2022. La Selección Mexicana se medirá ante su similar de Argentina el sábado 26 de noviembre a partir de las 13:00hs en el Estadio Lusail, en el duelo correspondiente a la jornada 2 del Grupo C. Será un partido fundamental, y donde el Tri tendrá la oportunidad de poner en su lugar al portero del Aston Villa.