De acuerdo con el ex futbolista de Santos Laguna, el jugador del Galaxy tiene olfato goleador a diferencia del atacante estrella del Wolverhampton.

Mucho se ha hablado de un posible regreso de Javier “Chicharito” Hernández a la Selección Mexicana que dirige el timonel argentino, Gerardo “Tata” Martino, pues de acuerdo a diversas figuras del balompié azteca tiene lo necesario para ayudar al Tri a conseguir buenos resultados, aunque otros aseguran que no tiene argumentos para ser convocado, pues sus actuaciones en la MLS no serían suficientes para ser parte de una Copa del Mundo.

Pero a pesar de sus detractores, tiene algunos porristas como el histórico goleador del equipo mexicano, Jared Borgetti, mencionó que el canterano de las Chivas de Guadalajara debería ser considerado por el timonel albiceleste, pues de acuerdo al ex atacante de Santos Laguna, este es un referente de la delantera tricolor, incluso por encima del futbolista del Wolverhampton, Raúl Jiménez.

"Lo de Jiménez es excepcional lo que ha hecho en Inglaterra, es un ejemplo, pero para mí Chicharito en su momento, si tú me dices a quién pones yo te diría Chicharito y mira que futbolísticamente Raúl te puede dar mucho más", dio a conocer en entrevista para TUDN, señalando que Javier podría ser el goleador que tanto le urge a la escuadra mexicana quienes siguen con escasez de victorias.

Además de que, de acuerdo a Borgetti, hay una cualidad con la que no cuenta el Campeón Olímpicos de Londres 2012, a diferencia del futbolista de Los Ángeles Galaxy: "El instinto, el olfato goleador que tiene Chicharito no lo tiene Raúl y es algo que no lo vas a trabajar, es algo que ya tienes tú", situación que podría provocar una mancuerna en el campo de juego si Martino decidiera arriesgarse y jugar con ambos.

"Pueden jugar juntos, claro, en su momento cuando Raúl empezó en América jugaba con Benítez al frente, Benítez era el 'nueve' y él andaba por los costados", finalizó Jared, después de que recordaran que la última ocasión que “Chicharito” fue convocado con el equipo azteca, fuera en un encuentro ante Estados Unidos, en el cual anotó su última anotación portando el jersey mexicano.