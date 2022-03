El futbol guatemalteco está pasando por una transformación importante, pues en años recientes han optado por echar mano de entrenadores mexicanos. Ante estos cambios se dio la llegada del Campeón Olímpico, Luis Fernando Tena, quien tomó las riendas de la Selección de Guatemala, con el objetivo más que claro, conseguir su boleto a la Copa del Mundo de 2026, la cual será tripartita entre México, Estados Unidos y Canadá.

¡NO SUFRAS! Checa aquí todas las combinaciones posibles en el Octagonal de Concacaf

Este panorama resulta alentador para el estratega mexicano, quien desde su arribo a Guatemala se ha puesto manos a la obra y ha comenzado a analizar los cambios que le vendrían bien a “Los Chapines”. Entre uno de sus movimientos más viables y a la vez tenaces sería el de conseguir que el futbolista de los Xolos de Tijuana, Marcel Ruiz, se decida por jugar con los guatemaltecos, pero el sacrificio sería despedirse de vestir los colores tricolores.

Con información de Azteca Deportes, se dio a conocer que Tena se encuentra planeando este arriesgado movimiento para que con ello llegara una renovación total para los guatemaltecos de cara a la Copa del Mundo de 2026. Y es que el “Flaco” estaría buscando la incorporación del mediocampista ofensivo para darle juventud a su plantilla, quienes vienen con muchos veteranos entre sus filas.

Ruiz no ha conseguido ser tomado en cuenta por Gerardo “Tata” Martino como se esperaba, pero podría ser más por una cuestión de estilo de juego que por falta de calidad, pues el argentino se caracteriza por jugar con veteranos y no tantos jóvenes. Pero eso no ha evitado que Marcel tenga actuaciones con el Tri, pues ha portado los colores aztecas en diversas categorías, entre ellas la Sub-20 y Sub-22.

Marcel comenzó su formación futbolística con los Gallos Blancos de Querétaro, en donde a pesar de su corta edad, el mexicano consiguió disputar hasta 60 encuentros con el conjunto blanquiazul. Al arribar con los Xolos de Tijuana se ha convertido en una de sus piezas principales, pues hasta el momento en el actual torneo ha disputado 10 encuentros en donde ya suma dos anotaciones, además de 839 minutos disputados al momento.