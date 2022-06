Selección mexicana Gerardo Martino no vio partido de Argentina rival Grupo C Qatar 2022

Uno de las razones del partido de preparación que la selección mexicana jugará contra Uruguay es porque el director técnico del Tri Gerardo el Tata Martino buscará en el equipo charrúa similitudes futbolísticas con Argentina, su segundo rival en la Copa del Mundo Qatar 2022.

La selección mexicana quedó dentro del Grupo C de la Copa del Mundo con Polonia, Argentina y Arabia Saudita, y este miércoles Gerardo el Tata Martino no vio un partido en el que la Albiceleste mostró su poderío y jerarquía al vencer por goleada de 3-0 a Italia en la FInalissima con goles de Lautaro Martínez, Ángel di María y Paulo Dybala.

En la conferencia previa al partido de la selección mexicana contra Uruguay le preguntaron a Gerardo el Tata Martino: "¿Pudo ver el partido de Argentina y si fue así, pudo conseguir algo que le sirviera para ir "bosquejando" un poco lo que va a haber en la Copa del Mundo?" El director técnico dio una respuesta inesperada: "Le digo sinceramente, no tuve posibilidad de verlo, así que no puedo hacer comentario".

Pero no hay problema. Ya Gerardo el Tata Martino tendrá oportunidad de ver diferido ese partido de la selección de Argentina en compañía de su cuerpo técnico; por cierto uno de sus auxiliares viajó Europa para espiar a Polonia y Arabia Saudita, los otros dos rivales del Tri en la fase de grupos de Qatar 2022.

Tata Martino sobre el partido contra Uruguay

En cuanto al partido contra Uruguay, Gerardo el Tata Martino hará cambios de jugadores respecto al equipo que venció a Nigeria pero no de idea de juego. "No preparamos partidos exclusivamente pensando en la Copa del Mundo, tenemos un problema mañana que se llama Uruguay, pensamos en un partido para poder ganar y dentro de eso no hay grandes modificaciones.