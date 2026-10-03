Hirving sufrió un contratiempo inesperado y se determinó que continúe su recuperación por fuera del equipo nacional.

El panorama en la concentración de la Selección Mexicana sufrió un sacudón importante en las últimas horas tras la confirmación del parte médico de Hirving Lozano. La Dirección Deportiva del combinado nacional emitió un comunicado oficial desde Glendale, Arizona, para informar sobre la molestia física que sufrió el atacante durante la práctica previa a los compromisos de esta ventana internacional.

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De acuerdo al reporte oficial, el jugador sintió una dolencia en el tercio distal de los isquiotibiales izquierdos en la práctica del viernes. La posterior realización de una resonancia magnética confirmó los peores temores al ratificar una lesión miotendinosa del bíceps femoral izquierdo, un percance que le impide competir al máximo nivel físico.

El comunicado oficial de la Selección Mexicana sobre Chucky Lozano. (X)

Ante este diagnóstico, el cuerpo técnico tomó la determinación inmediata de desafectar al futbolista para el duelo de esta noche frente a Estados Unidos. Asimismo, las autoridades del Tri acordaron que el atacante abandone la concentración el domingo para regresar a las instalaciones de su club y comenzar allí el proceso de rehabilitación.

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La salida del Chucky representa un contratiempo para el esquema ofensivo del Tri, que perderá a una de sus principales variantes por la banda para los compromisos pactados en suelo estadounidense. El equipo deberá recomponer piezas a toda prisa dentro del plantel para suplir la jerarquía y el desequilibrio habitual que aporta el extremo.

Tras el clásico ante la escuadra de las barras y las estrellas, la Selección cerrará la fecha FIFA en el amistoso frente a Chile programado para el martes 6 de octubre. De esta forma, el grupo afrontará el choque ante el conjunto sudamericano sin la presencia de Lozano, quien ya estará enfocado de lleno en su recuperación física junto a los médicos de su institución.

En síntesis

Hirving Lozano sufrió una lesión miotendinosa en los isquiotibiales de la pierna izquierda.

sufrió una lesión miotendinosa en los isquiotibiales de la pierna izquierda. Hirving Lozano fue desafectado de la Selección Mexicana para el partido ante Estados Unidos.

fue desafectado de la Selección Mexicana para el partido ante Estados Unidos. La Selección Mexicana cerrará la Fecha FIFA ante Chile el martes 6 de octubre.