¿Por qué no juegan Raúl Jiménez y Edson Álvarez en México vs. Panamá por el amistoso internacional?

El delantero del Fulham y el mediocentro del Fenerbahce no serán parte del duelo del Tri ante los Canaleros.

Por Agustín Zabaleta

En el marco del amistoso internacional por fuera de la Fecha FIFA, México y Panamá se enfrentan este jueves 22 de enero desde las 20:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Rommel Fernández de Ciudad de Panamá, la capital del rival de turno

Para este partido, el director técnico Javier Aguirre no contará con dos piezas que suelen ser titulares. El delantero Raúl Jiménez y el mediocentro Edson Álvarez no serán de la partida y ni siquiera irán al banquillo. La razón radica en que el Vasco aprovechará estos partidos para convocar a jugadores exclusivos de la Liga MX. Jiménez, del Fulham de Inglaterra, y Álvarez, del Fenerbahce de Turquía, no entran en este grupo y ni siquiera están convocados.

¿Quiénes serán los reemplazos de Raúl Jiménez y Edson Álvarez en México vs. Panamá?   

Con esta noticia, el delantero Germán Berterame y el mediocentro Luis Romo se sumarán al equipo y aprovecharán estos duelos para sumar consideración y convencer al entrenador de que pueden ser parte del grupo que disputará la Copa del Mundo este año.

¿Cuál será la alineación de México vs. Panamá sin Raúl Jiménez y Edson Álvarez?

Sin Raúl Jiménez y Edson Álvarez, el conjunto nacional formará de la siguiente manera en su encuentro contra los Canaleros: Rángel; Ledezma, Guzmán, Águila, González; Vargas, Romo, Ruiz; Avarado, Berterame y Gutiérrez.

Sigue EN VIVO México vs. Panamá: dónde ver el amistoso internacional del ‘Tri’ online

