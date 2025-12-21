Después de once años en Tigres, Javier Aquino jugó su último torneo con el club auriazul en lo que fue la final perdida contra Toluca en el Apertura 2025. El experimentado defensa no se retira del futbol, pero el vínculo del jugador con los Felinos llegó a su fin.

Unos días después de la final de la Liga MX, a Javier Aquino le comentaron que no le iban a ofrecer una renovación. Esta decisión de la directiva de Tigres provocó el enojo de la leyenda del club, quien salió a criticar públicamente tanto a Mauricio Culebro como a Guido Pizarro.

Las declaraciones de Javier Aquino

“Sí me decepcionó un poco tanto él (Pizarro) como Mauricio Culebro, que están al frente del club. Sí esperaba otra cosa. No había más que unos meses antes decirme: ‘Javi, es tu último torneo. No hay forma que sigamos, ni económica, ni futbolística, ni táctica'”, comentó en un inicio Javier Aquino en una plática con TUDN.

Asimismo, el defensa mexicano apuntó duramente contra Mauricio Culebro, el Presidente de Tigres: “Me dio 3,000 vueltas, me dijo que me enfocara en la Liguilla. Llegamos a una Final, prácticamente estuvimos a nada de ser campeones, y me alargó todo hasta el final para un día simplemente, una semana después de la Final llamarme y decirme que no continuaba“.

Javier Aquino criticó a Guido Pizarro pese a que fueron ex compañeros (Getty Images)

“Yo he sido una persona que ha entregado todo para el club. Ellos no representan al Club Tigres. Realmente yo pienso que así no se hacen las cosas“, sentenció Javier Aquino en relación a cómo se comportaron con él desde la institución para comunicarle que no continuaría en Tigres.

Javier Aquino se despidió del club auriazul con 10 títulos (5 coronaciones en la Liga MX y 1 de Concachampions). El mexicano de 35 años disputó un total de 442 partidos, en los que convirtió 30 goles y dio 58 asistencias en once temporadas con Tigres.

En síntesis