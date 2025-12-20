Tigres y Chivas este torneo Apertura 2025 tuvieron un buen desempeño, sin embargo, en partidos importantes se dieron cuenta de que había piezas que les hicieron falta para cumplir el cometido de quedarse con el título y llegaron a la conclusión de que conseguir un nuevo lateral; en el caso de los rojiblancos uno derecho y los auriazules uno izquierdo.

De acuerdo con la información de 365scores, ambos conjuntos tendrían la posibilidad de conseguir lo que quieren, pero justamente uno de los clubes tendría lo que el otro necesita. Es por ello que se estaba planeando un posible intercambio entre las dos escuadras tomando en cuenta a elementos que están cerca de salir.

¿Intercambio de Chivas y Tigres?

La idea, según la fuente, es que Alan Mozo llegue a la escuadra de Guido Pizarro para el Clausura 2026; de esta manera, Osvaldo Rodríguez estaría en el cuadro de Gabriel Milito el siguiente torneo. Sin embargo, las cosas no serían tan fáciles como se esperaban, ya que en el caso del Rebaño, hay algo que no les parece del todo bueno.

Ambos habrían sido ofrecidos por sus agentes tras no ser considerados el siguiente semestre para sus clubes. Pero hasta el momento no hay ofertas formales, de acuerdo con la fuente los de Guadalajara quieren una venta definitiva de Mozo y un pago extra, por lo que de ser aceptado tendrán que soltar dinero.

Cabe mencionar que estas condiciones tendían concordancia, ya que Mozo ha tenido una mala racha, pero no es un mal lateral, el cual serviría de cierta manera en el equipo de la UANL. Además, no ocupa una plaza de extranjero porque es de los pocos mexicanos que tiene un buen desarrollo en esa posición y podría ser considerado.

