De nueva cuenta Tigres llegó a una final, pero lamentablemente perdió ante Toluca. Una tanda de penales que al parecer hubiera sido una de las más factibles para el equipo de la UANL por la experiencia que tiene Nahuel Guzmán en el arco, pero que incluso el arquero suplente de los Diablos Rojos pudo evitar para conseguir ese título.

¿Se va Nahuel de Tigres?

Ante esto, previo al duelo con Pumas, se habló del futuro que tiene el “Patón” con Tigres y es que sólo le quedan seis meses de contrato y hay cosas que ya se están manejando de manera interna, dejando claro que es probable que se dé un acuerdo para seguir, aunque también requieren de resultados en la plantilla y ya no son definitivos.

“Bien, todavía me quedan estos seis meses con una posibilidad de continuar con el vínculo, creo que ya son como momentos en donde vamos paso a paso de acuerdo con lo que cada una de las partes quiera y entendiendo que hoy en día el futbol necesita rendimientos también y siendo muy claro desde siempre no hay mucha suspicacia con nada raro…”, señaló. Nahuel Guzmán

“Siempre fuimos bastante transparentes con el vínculo tanto en la charla interna como con los responsables como ustedes, o sea que es un vínculo muy lindo, bastante sano y que obviamente entiendo que en algún momento llegará a su fin por cuestiones normales, naturales que tiene este deporte, pero mientras tanto no es algo que me preocupe ni que me ocupe…” apuntó Nahuel.

“Sí entiendo porque fue una propuesta personal también que para continuar en el club yo necesito no sólo sentirme bien, sino también tener el rendimiento necesario para estar en esta institución y ese es el desafío que me propongo temporada tras temporada”, con esto finaliza su respuesta y da paso a especulaciones de que no ve tan lejos su salida del equipo.

