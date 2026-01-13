Si hablamos de uno de los partidos más peleados en la Liga MX podemos hablar de la rivalidad que existe entre Tigres y Pumas. Siendo siempre uno de los protagonistas Nahuel Guzmán, quien tiene un estilo peculiar para calentar partidos y demás situaciones. Pero esta vez dejó todos con la boca abierta hablando de Keylor Navas.

Nahuel Guzmán elogia a Keylor Navas

“Nos tocó pasar hace poquito por el mismo club que pasó por Newell’s. El otro día cruzamos dos o tres palabras nada más y qué voy a decir yo de Keylor que no sepa el mundo, también de las condiciones, de las cualidades, de las características y lo que le ha dado también a lo que es la Concacaf, la Confederación en sí representando a Selección…”, señaló en la rueda de prensa.

“Ganó casi todo lo que jugó, así que es un arquero con muchísima trayectoria, muchísima experiencia, a algunos les gustará más el estilo o menos que pueda tener cada uno de nosotros, pero es uno de los arqueros más grandes y más ganadores de la historia de la Concacaf, no tengo dudas del mundo está ahí peleando”, detalló sobre las cualidades del arquero universitario.

“Es un placer contar con colegas de ese tamaño en la Liga yo creo que valorizan y jerarquizan mucho al torneo y a cada uno de los equipos en los que ha cada uno le toque participar, así que recibirlo acá en el Uni creo que es un placer y un orgullo para todos”, finalizo elogiando su labor y dándole la bienvenida al Volcán para este enfrentamiento.

Cabe mencionar que mucho se ha hablado de la calidad que tiene el tico en el arco y aunque lo ha mostrado en Pumas se ha requerido de un equipo más completo para que sobresalga como merece. Por ello, es muy emocionante ver cómo un arquero como lo es Nahuel reconozca la trayectoria y lo que hace Keylor por la escuadra auriazul.

