Luego de perder la Final del Apertura 2025 de la Liga MX ante Toluca tras una dramática tanda de penales, Tigres UANL intenta pasar la página y ya apunta todos los cañones a lo que será el Clausura 2026 que iniciará en los primeros días de enero.

Para quedarse de una buena vez por todas con el trofeo, la directiva de los Felinos trabaja para mejorar la plantilla del equipo y así ser un serio candidato a ser el campeón de la Primera División de México. Para eso, el equipo trabaja en el fichaje de un jugador puntual.

Y es que el defensa de Independiente de Argentina, Kevin Lomónaco, es el deseo de la institución auriazul y lo buscan para reforzar la plantilla. Pero, según indican los reportes, el argentino de 23 años también es seguido de cerca por Rayados, rival de toda la vida del equipo de Guido Pizarro.

El periodista Willie González reveló que Tigres está haciendo todo lo posible por firmar al jugador, también seguido Grupo Pachuca, pues podría llegar tanto a México como al Real Oviedo de LaLiga, ahora dirigido por Guillermo Almada y que busca no descender.

Según el mismo comunicador, el equipo Nuevo León se está “aventajando” y “metiéndole fuerte” para sumar al jugador, con quien los Albiazules ya había tenido una reunión, dado que tiene el mismo representante que Jorge Rodríguez y eso facilitó las cosas, pero aún no hay acuerdo con ninguno.

¿Cómo fue el 2025 de Kevin Lomónaco en Independiente?

En lo que respecta en lo meramente estadístico, el jugador fue parte de 44 partidos con el Rojo de Avellaneda, siendo titular en todos ellos, significando una pieza fundamente del onceno titular del conjunto argentino. No marcó goles y realizó una asistencia.

