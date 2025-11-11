Así como los aficionados de Pumas UNAM le marcan las malas a la directiva, también son consecuentes en reconocen las buenas. Y sin dudas, la operación que trajo a Álvaro Angulo con Pussetto de moneda de cambio ha sido brillante, tanto económica como deportivamente para los ‘Universitarios’, y los resultados están a la vista con el rendimiento de uno y otro en sus respectivos nuevos equipos.

El lateral izquierdo colombiano no tardó en ganarse el cariño del público auriazul, y además, en convertirse en un líder de vestidor, adueñándose del derecho de ejecutar balones detenidos e incluso penales. A base de actuaciones a la altura y goles importantes, el defensa cafetero ha convencido pronto a todos en CU de lo acertado de su contratación.

Ahora bien, para colmo, una divulgación inédita de última hora terminó por revalidar esas sensaciones. Hasta aquí, se sabía que Pumas había invertido apenas 1.5 millones de dólares en comprar la ficha de Álvaro Angulo, y para convencer definitivamente a Independiente había agregado a Ignacio Pussetto (un descarte) en la negociación. Esto era lo que se había informado en la prensa sobre la transacción.

Álvaro Angulo, uno de los mejores refuerzos recientes de Pumas [Foto: Getty]

Sin embargo, en la asamblea extraordinaria de representantes de socios del equipo argentino celebrada este martes en Buenos Aires, Independiente reveló que Pumas adquirió el 100% del pase y no el 50% como se había comunicado mediáticamente. El ‘Rojo’ contaba con la totalidad de los derechos económicos, que luego fueron traspasados por completo al club mexicano.

Se trata de un acontecimiento extraordinario para los ‘Felinos’, dado que en una futura venta tendrán toda la autonomía para negociar un traspaso, sin tener que depender de otras instituciones ni tener que abonar parte del dinero recibido a otros clubes que conservasen un porcentaje. Cualquier ingreso en el mediano o largo plazo irá directo a las arcas de los Pumas de la UNAM. En CU se frotan las manos, con el Mundial como vidriera a la vuelta de la esquina.

Los números de Álvaro Angulo desde su llegada a Pumas UNAM:

En su breve estadía en los ‘Universitarios’ hasta aquí, el lateral de 28 años ha disputado 17 partidos en total (con 1.441 minutos), con 4 goles y 2 asistencias contribuidos a partir de su arribo a la institución, con un buen aporte ofensivo contemplando que se trata de un defensor. Además, en la recta decisiva de la fase regular del Torneo Apertura, participó en cuatro tantos en los últimos dos juegos, con gol y pase-gol ante Tijuana y Cruz Azul respectivamente.

