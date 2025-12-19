Tigres UANL no pudo llegar a buen puerto con una negociación que parecía tener un final feliz. En las últimas semanas, allegados al club auriazul habían mantenido conversaciones constantes con el entorno del argentino Kevin Lomónaco. Sin embargo, luego de arduos intercambios, la operación colapsó de un día para otro y no llegará.

Según informó el especialista en fichajes César Luis Merlo, los ‘Felinos’ estaban dispuestos a “poner todos los billetes” por el marcador central de 23 años. En Nuevo León consideran prioridad incorporar un zaguero, y si recibían luz verde estaban decididos a pagar lo que fuese necesario. No obstante, no encontraron buena devolución del otro lado.

Con el paso de las horas, la posibilidad se fue desvaneciendo al punto que el defensor alcanzó un principio de acuerdo con Grupo Pachuca. El conglomerado empresarial elevó una oferta elevada a Independiente, club dueño de su ficha, y está a un paso de hacerse del joven futbolista. Aquí, fue clave también el pensamiento del propio jugador.

Kevin Lomónaco, con pasado en Selección Argentina [Foto: Getty]

En primer lugar, Kevin Lomónaco no tenía intenciones de ir a México como el siguiente paso en su carrera, luego de Independinete. En Tigres UANL el defensa estaría obligado a jugar en la Liga MX, mientras que Grupo Pachuca le ofrece fichar por el Real Oviedo. Si bien el equipo español no atraviesa un buen presente, no deja de ser Europa y eso seduce al jugador.

Por otro lado, otro factor clave fue la presión del club y de su representante. Desde hace varios años, Independiente mantiene una relación estrecha con Grupo Pachuca. La compañía había ayudado al equipo argentino como ‘mediador’ en varias situaciones de deuda con clubes mexicanos, y a cambio realizó varios negocios de jugadores.

Independiente y Grupo Pachuca tienen varias operaciones conjuntas recientes: la venta de Sergio Barreto de CAI a Pachuca, la venta de Luciano Cabral de León a CAI, la reciente venta de Nicolás Vallejo a León, son solo algunos ejemplos. Ahora, el propio Kevin Lomónaco sería víctima de esos manejos, discutidos por la afición del club argentino, y dejaría a Tigres UANL con las manos vacías.

De acuerdo a la información del periodista argentino, la última oferta fue de 8 millones de dólares por el 70% del pase. Si Grupo Pachuca mejora un poco esa propuesta, será un trato hecho y Kevin Lomónaco dejará Argentina para jugar en Real Oviedo. Tigres, por su parte, tendrá que seguir trabajando en el mercado para sumar un central para el Clausura 2026.