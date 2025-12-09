Se acerca fin de año y, mientras Tigres UANL se alista para disputar la gran final, comienzan a aparecer posibilidades para sus futbolistas de cara al año próximo. Uno de los que tiene la puerta abierta para salir es Nicolás Ibáñez, centrodelantero argentino que no atraviesa su mejor temporada con los ‘Universitarios’.

El atacante de 31 años de edad viene de estar resistido por la afición el último tiempo, dado que fue víctima de una extensa sequía goleadora. Esa racha negativa de partidos sin marcar, más allá de su reciente tanto ante Xolos, condenaron su futuro en Nuevo León. Ahora, todo se encamina a su salida en este invierno.

Entre su falta de regularidad y alguna que otra lesión que lo azotó, Nico Ibáñez se cavó su propio foso y se encamina a dejar el futbol mexicano. Su próximo destino estaría en Sudamérica y ya se conoció cuál es el equipo que lo pretende. Luego de siete años en México, tiene la chance de regresar a su país a jugar en la Liga Argentina.

Nico Ibáñez transita su última etapa en Tigres [Foto: Getty]

Según reveló Germán Alcaín, periodista de la popular cadena argentina TyC Sports, Independiente es el club que abrió conversaciones por el delantero. El ‘Rojo’, el tercer equipo más importante de aquel país, tiene intenciones de reforzarse con el atacante de Tigres. Por ello, avanzarán en esta opción en las próximas semanas.

De acuerdo al reporte, se trata de un pedido explícito del entrenador Gustavo Quinteros. El experimentado director técnico tiene una vasta trayectoria en el continente y repleta de éxitos, lo que le da la derecha a la hora de su elección. Así, la directiva de Independiente buscará la manera de sacarlo del club de Nuevo León.

Actualmente, Nicolás Ibáñez tiene un año más de contrato vigente con Tigres UANL, hasta diciembre 2026. Bajo tales circunstancias, una rescisión anticipada con resarcimiento económico o una venta a bajo costo podrían tener lugar. Puesto que los ‘Felinos’ no renovarán su vínculo, una cesión no camina como alternativa.

A lo largo de su estadía en los ‘Universitarios’, Nicolas Ibáñez aportó 30 goles y 9 asistencias en 135 presentaciones, con 6.904 minutos jugados en campo. Si bien el último tiempo no dio su mejor versión, sus buenos números en Atlético San Luis y Pachuca pueden ilusionar a la afición de Independiente. ¿Podrá ser campeón ante el Toluca antes de cambiar de rumbo?