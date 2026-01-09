Quién es Jhon Solís, el mediocampista colombiano que pasará de Europa a Tigres UANL este mercado de pases

Tigres UANL está siendo la gran sorpresa en el mercado de fichajes de la Liga MX. El reciente subcampeón del Apertura 2025 se encuentra en tiempos de transición en el que algunos históricos dejaron el barco, mientras que caras nuevas se están sumando. Luego de la novedad de Henrique Simeone, ahora es momento de Jhon Solís, un colombiano que llegará directo desde Europa.

En esta oportunidad, los Felinos posaron sus ojos sobre un centrocampista sudamericano de apenas 21 años. Solís dejará el Girona, algo que fue confirmado por el entrenador del primer equipo, Míchel, ya que la urgencia está en poder liberar un cupo que les permita inscribir al argentino Claudio Echeverri, quien llegará en calidad de cedido directo desde el Manchester City.

En ese contexto, Tigres observó como el mercado le ofreció una oportunidad que no podía dejar pasar y atacó. Los Universitarios están a detalles de concretar su llegada, según informaron desde TUDN. A pesar de contar con varios ofrecimientos, el futbolista se habría decidido por buscar relanzar su carrera en el futbol mexicano.

Así juega John Solís, el fichaje que está a punto de cerrar Tigres UANL

Solís es un centrocampista que prefiere jugar con el arco rival de frente, siendo la primera opción para comenzar con el balón en los pies. Se destaca por su técnica y clase, aunque también presenta una gran inteligencia para ubicarse de manera correcta dentro del campo de juego y recuperar, pese a no tener las características para presentar un enorme despliegue físico.

En números, John acumula 99 partidos como profesional con un total de 1 gol y cinco asistencias. Sus funciones de basan en darle estabilidad al equipo y organización, por lo que no se luce por la llegada a la portería ajena. De cualquiera manera, al tener 21 años, no sería el primer jugador que termine de encontrar su posición ideal con el paso del tiempo, algo que puede ayudar a descubrir Guido Pizarro, quien espera contar con él lo más pronto posible.

En síntesis

Tigres UANL ultima detalles para fichar al colombiano John Solís del Girona .

ultima detalles para fichar al colombiano del . Míchel confirmó su salida para liberar cupo al argentino Claudio Echeverri .

confirmó su salida para liberar cupo al argentino . El volante de 21 años registra 99 partidos y 5 asistencias como profesional.

