Tigres y Rayados volverán a verse las caras este sábado 1 de noviembre en lo que será una nueva edición del Clásico Regio. Ambos equipos se enfrentan en el Gigante de Acero por la Jornada 16 del Apertura 2025 y hay mucha expectativa por este juego.

Si bien los dos clubes ya aseguraron un lugar en la Liguilla, las posiciones finales de la tabla aún no están definidas y por eso la importancia de este Clásico Regio es doble. Unos días antes de cruzarse con Rayados, Mauricio Culebro, el Presidente de Tigres, habló sobre el partido.

El directivo estuvo presente en un evento que encabezó Samuel García en el que oficialmente se presentó a Monterrey como una de las sedes del Mundial 2026. Allí, Mauricio Culebro no se animó a ser muy asertivo a la hora de hablar del Clásico Regio.

Tigres ganó 2-1 en el último Clásico Regio (Getty Images)

“Mi pronóstico para el sábado… te puedo decir que los Tigres estamos listos para enfrentar lo que se venga”, respondió con calma Mauricio Culebro acerca del partido del próximo sábado. El directivo no quiso generar polémica y agregarle más picante al asunto.

Monterrey, sede del Mundial 2026

Por otro lado, el Presidente del club auriazul manifestó su alegría debido a que Monterrey será una de las sedes del Mundial 2026: “En Tigres estamos para apoyar, para ayudar a que sea la sede más pasional, porque así es el futbol, así se vive en el norte del país, y por supuesto que en Tigres estamos felices de ser parte de esta gran celebración que se viene”.

Pero para la Copa del Mundo todavía faltan muchos meses. Por lo pronto, Tigres tendrá el gran desafío de enfrentar a Rayados el próximo sábado en el Clásico Regio. Los Felinos acumulan una racha de 11 partidos sin perder en la Liga MX y quieren seguir extendiéndola.

En síntesis