Si bien aún falta un largo trecho para el mercado de verano, la directiva de Tigres UANL comienza a tener certezas respecto a la plantilla que imaginan en el primer equipo, con vistas a la próxima temporada. Con la definición del Torneo Apertura por delante, las autoridades ya trabajan en lo que será la ventana que se avecina y ya hay definiciones.

En este sentido, en plena disputa de la fase regular, Mauricio Culebro, presidente del club, adelantó una salida que tendrá lugar a fin de año, luego de la conclusión de la participación de los ‘Felinos’ en el campeonato. Y se trata de un futbolista histórico, que supo gritar campeón en dos oportunidades con la camiseta del equipo auriazul.

De acuerdo al testimonio del mandatario en Cancha El Norte, Sebastián Córdova no continuará en Tigres en 2026. El mediocampista ofensivo atraviesa una actualidad no deseada, marginado del plantel profesional por cuestiones futbolísticas, y no habría marcha atrás en esta ocasión respecto a su situación, sin una segunda oportunidad.

Tigres se prepara para despedir a Sebastián Córdova [foto: Getty]

“Entiendo que Sebastián ahorita tiene la posibilidad de negociar con quien él quiera; lo que siempre sí he hablado con los jugadores cuando nos sentamos a platicar de su futuro es siempre tomar la decisión que sea lo mejor tanto para él como para la institución, y ya llegará ese momento, y llegado ese momento será decisión de él, que negocie y firme con quien él quiera“, manifestó la máxima autoridad de Tigres UANL durante la entrevista, con una postura convincente respecto al futuro del volante.

Respecto a los rumores que recientemente vincularon a Sebastián Córdova al clásico rival, Culebro optó por esquivar la cuestión. “¿Si puede ir a Rayados? La verdad que ahí sí te diría, que esa pregunta no te la puedo contestar“, señaló el directivo del equipo regio. Lo que sí es una certeza clara, es que el mediocentro pondrá fin a su etapa en Nuevo León a fin de año.

Sebastián Córdova transita días difíciles en Tigres, ya que sólo sumó minutos en seis de los doce juegos del equipo en el Torneo Apertura, en los cuales no completó el partido entero en ninguno (12′, 9′, 25′, 12′, 60′, 33′), además de en ese número de presentaciones no aportar goles ni asistencias. Para colmo, en los últimos tres encuentros directamente no fue convocado.

De este modo, expirará la estadía del volante nacido en Aguascalientes, que hasta aquí acumula 24 goles y 18 asistencias en 159 partidos (8.234 minutos jugados), con contribuciones importantes en partidos decisivos, como las conquistas en repechaje, cuartos, semifinal y final del Clausura 2023. A sus 28 años, se marchará con dos títulos bajo el brazo de los ‘Universitarios’.