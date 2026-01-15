Antonio Mohamed dio más detalles sobre la lesión de Alexis Vega: “Puedo asegurar que…”

Toluca derrotó por 3-1 a Santos Laguna este miércoles y consiguió su segunda victoria consecutiva en el Clausura 2026. Los Diablos Rojos comenzaron perdiendo el encuentro, pero el bicampeón pudo remontar el partido con tres goles en 10 minutos.

Alexis Vega no estuvo presente en el juego y se espera que se pierda por lo menos cinco o seis partidos más luego de pasar por el quirófano. Después del triunfo contra Santos Laguna, Antonio Mohamed dio más detalles de por qué decidieron operar al jugador y los plazos de recuperación.

¿Qué dijo Antonio Mohamed sobre Alexis Vega?

“Se tomó la decisión de operarlo porque él hizo un movimiento en los entrenamientos y se le trabó la rodilla, él sentía una molestia, entonces se creyó conveniente que era este momento. Si no lo hubiésemos hecho cuando terminó la final”, comentó el entrenador de Toluca en conferencia de prensa.

“Así que se hizo una limpieza y esperemos que esté pronto con nosotros”, agregó el ‘Turco’. Luego le preguntaron a Antonio Mohamed si cuidará a Alexis Vega de cara al Mundial 2026 con México, a lo que el técnico escarlata fue contundente.

Toluca sigue ganando en la Liga MX (Getty Images)

“Cuando él esté recuperado, va a jugar todo lo que pueda, eso lo puedo asegurar. Primero se tiene que recuperar, que es lo más importante de todo. Lo que él mejor sabe hacer es jugar al futbol, así que no lo vamos a guardar en nada”, concluyó el entrenador argentino.

Los partidos que se pierde Alexis Vega

Alexis Vega ya se perdió el partido contra Santos Laguna y se cree que tampoco podría enfrentar a Tigres, Club Puebla, Cruz Azul, Xolos, Necaxa y Chivas. Una posible fecha de regreso sería el próximo 3 de marzo, día en el que Toluca se cruzará con Pumas por la Jornada 9 de la Liga MX.

