Tras el fracaso que ha vivido Lionel Messi con el PSG tras no avanzar en la Champions League, ha provocado que tanto fanáticos como dirigentes del equipo parisino se pregunten de su futuro. Pero en el Barcelona no creen que el argentino los eche de menos. Joan Laporta, dirigente de los culés, habló por primera vez de la situación que vive Messi en Francia, señalando que no se le extraña tanto en lo futbolístico como en lo personal, pues le guarda un gran afecto.

"No nos lo planteamos su regreso, merece un respeto porque es el mejor del mundo, pero no tenemos contacto con Messi, yo le recuerdo con afecto. No fue fácil para mí... Me habría gustado que las cosas fueran diferentes, pero no podía poner en peligro al club porque la situación era muy complicada", así lo dio a conocer Laporta en entrevista para la cadena RAC1, en donde siguió hablando del albiceleste.

A su vez, el titular del Barca dio a conocer que no ha tenido contacto con el futbolista del equipo galo, y por ende no sabe nada acerca de una posibilidad de que quisiera volver con los blaugranas: “no he recibido ningún mensaje de Messi para volver. Tampoco de su entorno y nosotros en este momento no nos lo planteamos porque estamos construyendo un equipo nuevo con jugadores de experiencia".

Laporta también aprovechó para hablar un poco con ironía de los ataques que ha recibido Messi en la capital francesa: "¿Si está triste en París? Pues no lo sé. Barcelona tira mucho y él vivía bien aquí. A mí me supo casi peor por el tema personal que futbolístico. Y cuando vas a un club que sólo prioriza la llegada de estrellas, pues en ocasiones cuesta más”, así lo finalizó el dirigente del equipo de Xavi Hernández.

Joan y compañía ahora están enfocados en los compromisos en puerta del equipo ibérico, por lo que pensar en Messi ahorita no es una opción: "no firmo quedar segundo en la Liga y ganar la Europa League. Xavi tiene más ganas que yo de ganar esta Liga, así que va por buen camino. Se ha reforzado la plantilla y Xavi ha recuperado el modelo. Lo digo convencido. No ganar la Europa League y ser segundo en la Liga porque tenemos equipo para ganarla. El Barça llega muy bien al último tramo de la competición y somos muy optimistas".