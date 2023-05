En la jornada de este martes, se conoció una durísima sanción del Paris Saint-Germain a Lionel Messi por realizar un viaje no autorizado a Arabia Saudita con su familia luego de lo que fue la dolorosa derrota ante Lorient por 1-3 en la Ligue 1. Quedó en evidencia que, más allá de lo que representaron estas "mini vacaciones" para el crack argentino, fue la manera en la que el club le envió un mensaje al mundo de cómo se estaba separando del jugador de cara al futuro inmediato.

El Campeón del Mundo en Qatar 2022 finaliza contrato con el elenco francés el 30 de junio de este 2023, y existen muchísimos rumores sobre lo que sucederá con su pase. Bueno, a partir del día de hoy habrá una certeza: cambiará de destino. A pesar de que todavía había opciones de una renovación, esta posibilidad ya no está presente. La relación se ha roto por completo.

De acuerdo a la información de medios importantes de Francia y periodistas especializados en mercado de pases como Fabrizio Romano, Lionel Andrés Messi continuará su carrera deportiva lejos de París. Y ya tiene potenciales interesados: César Luis Merlo reveló cuáles son los 3 equipos que están tras sus pasos.

"El jugador tiene oferta del Al Hilal (Arabia Saudita), sondeo de Inter Miami (Estados Unidos) y sale al mercado. Barcelona aún no tiene el okey de La Liga y es complicado que pueda ficharlo por temas de masa salarial", destacó el reportero. Aunque todavía no hay más información acerca de lo que sucederá con él en julio, lo claro es que no seguirá compartiendo campo de juego con Kylian Mbappé.

Cabe resaltar que la única oferta formal que ha recibido Messi ha sido por parte de los árabes, que le ofrecieron 400 millones de euros anuales. Pero al argentino no le interesa tener un sueldo exorbitante y priorizará competir al primer nivel en los últimos años de su carrera: buscará destino en Europa.