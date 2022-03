Volvió el Fútbol Club Barcelona y lo pudimos comprobar el pasado domingo, cuando bailó, humilló y aplastó al Real Madrid en el mismísimo Estadio Santiago Bernabéu. Con un equipo que cada vez se renueva más y la figura de Xavi Hernández como Director Técnico, los catalanes le ganaron 0-4 a su acérrimo rival en una nueva edición del clásico español. Sin embargo, esto podría significar una catapulta para los Merengues...

El Barca continúa festejando la histórica victoria en casa ajena, pero en poco tiempo podría lamentarse de no haber tenido piedad en la Casa Blanca. Esto, debido a que ha revivido un dato contundente que favorece notablemente al club más ganador de la historia de la UEFA Champions League. Siempre que el Blaugrana lo golea en condición de visitante, en la misma temporada se hace con la orejona. Y si no me crees, tan solo repasa los antecedentes.

Las últimas 4 veces que Barcelona le ganó al Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu convirtiendo 3 o más goles, los Merengues ganaron el torneo internacional más importantes de clubes a nivel europeo en la misma temporada. Es cierto que Carlo Ancelotti tendrá que trabajar y mucho para levantar el ánimo del plantel, pero puede utilizar esta estadística como motivante. Atentos:

Real Madrid 3-4 Barcelona, temporada 2013/14. Real Madrid se coronó campeón de la UEFA Champions League por décima vez en su historia.

Real Madrid 0-4 Barcelona, temporada 2015/16. Real Madrid se coronó campeón de la UEFA Champions League por undécima vez en su historia.

Real Madrid 2-3 Barcelona, temporada 2016/17. Real Madrid se coronó campeón de la UEFA Champions League por duodécima vez en su historia.

Real Madrid 0-3 Barcelona, temporada 2017/18. Real Madrid se coronó campeón de la UEFA Champions League por decimotercera vez en su historia.

Real Madrid 0-4 Barcelona, temporada 2021/22. ¿Real Madrid se corona campeón de la UEFA Champions League por decimocuarta vez en su historia?

El cuadro del Real Madrid en la Champions League

Si quiere seguir cumpliendo con esta estadística, los Merengues de Carlo Ancelotti tendrán que vencer al Chelsea en los Cuartos de Final, serie que tomarán como una revancha tras lo sucedido en la última edición del torneo. Si sacan al campeón, enfrentará al ganador de Manchester City vs. Atlético de Madrid; mientras que en una hipotética final jugaría contra Villarreal, Bayern Múnich, Benfica o Liverpool.