Por la Jornada 18 de la temporada 2025-26 de LaLiga, Barcelona derrotó 2-0 de visitante al Espanyol en una nueva edición del Derbi Catalán. Con esta victoria, el equipo blaugrana llegó a las 49 unidades y le sacó siete puntos de distancia a su escolta Real Madrid.

En un partido donde partía como favorito, el equipo de Hans-Dieter Flick venció al conjunto albiazul por un ajustado marcador gracias a las anotaciones de Dani Olmo a los 86 minutos de partido y Robert Lewandowski a los 90. Con un buen presente, los Periquitos fueron un duro hueso de roer.

Ahora, los de Cataluña espera un tropiezo de su escolta, que jugarán este domingo de local ante el Betis. En caso de no ganar, Barcelona tendrá la tranquilidad de tener un buen colchón de puntos de distancia con los Merengues, algo que intentará aumentar en las siguientes fechas.

De cara a poder seguir en lo más alto y, por qué no, seguir estirando la ventaja con sus perseguidores, los Blaugranas tendrá una nueva prueba por la Jornada 20 del certamen, cuando visitante en el Estadio de Anoeta ala Real Sociedad el próximo domingo 18 de enero desde las 14:00 horas (Ciudad de México). En el medio disputará la Supercopa de España, habiendo ya jugado por la Jornada 19.

La tabla de posiciones de LaLiga 2025-26

En síntesis

