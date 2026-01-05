Endrick fue presentado este lunes 5 de enero como nuevo fichaje del Lyon. El delantero llega a préstamo al club francés procedente del Real Madrid y el brasileño intentará tener un impacto inmediato en su nuevo equipo después de unos meses complicados en España.

El 2026 no es un año más para cualquier jugador debido al Mundial. Es por eso que Endrick decidió irse de Real Madrid para tener más minutos. En la conferencia de prensa de presentación, el delantero reveló qué le dijo Carlo Ancelotti antes de fichar con el Lyon.

¿Qué le dijo Carlo Ancelotti a Endrick?

“Hablé con Ancelotti y me dio instrucciones para mejorar como jugador. Sus consejos me llegaron al corazón. Me dijo ‘Vete, desarrolla tu fútbol, quiero que estés contento’“, comentó Endrick sobre lo que habló con el actual entrenador de Brasil.

“Pero tomé mi decisión antes a pesar de que sus consejos fueron importantes. Ancelotti ha sido un gran entrenador con el Real Madrid. He seguido todos sus consejos y me ayudó a desarrollar mi fútbol. Ahora, debo trabajar para jugar y ayudar al Lyon para que gane”, agregó el brasileño.

Endrick y Carlo Ancelotti en Real Madrid (Getty Images)

Carlo Ancelotti fue el entrenador que tuvo Endrick en su primera temporada con el Real Madrid. El delantero ha jugado solo tres partidos con el club merengue desde la llegada de Xabi Alonso pero, pese a su poca continuidad, el brasileño contó que los últimos meses han sido de los mejores de su vida.

“Fueron los seis mejores meses de mi vida. Tuve tiempo con mi esposa. Tuve tiempo para construir mi casa. Sin estas cosas, sin la nueva casa, sin la familia, no soy nada. Ahora mismo soy mejor. Ahora mismo soy una persona madura y mejor persona. Ahora estoy centrado en mi trabajo. Agradezco a Dios, y a todas las personas que han estado en mi camino. Repito. Estos seis meses fueron los mejores de mi vida”, aseguró Endrick en la conferencia de prensa.

Por último, y con vistas a jugar el Mundial 2026, el brasileño detalló sus objetivos en Lyon y en Brasil: “Mi objetivo personal es ayudar al Lyon. Quiero jugar y ayudar al Lyon a ganar títulos. También que termine lo mejor posible en la Ligue 1. Respecto a la selección, todo el mundo sueña con jugar con ellos. Gracias a Dios, he podido debutar y marcar goles. Es cierto que recientemente no he podido ir convocado. Haré todo lo posible para volver a vestir la camiseta de Brasil”.

