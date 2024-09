Ganó todo en Manchester United, su carrera se truncó por indisciplina y ahora fue condenado a prisión

Manchester United no es lo mismo desde que Alex Ferguson no está en el equipo. Bajo la dirección técnica del británico, los Diablos Rojos eran los animadores de todas las competencias de Europa y los trofeos de Premier League, Champions League y Mundial de Clubes eran moneda corriente en Old Trafford.

La etapa de Sir Alex en Manchester duró 27 años y bajo su ala pasaron importantísimos jugadores como Cristiano Ronaldo, Eric Cantona, David Beckham o Wayne Rooney, entre otros. No obstante, hay un futbolista que también brilló con Ferguson y no terminó dejando por culpa de su indisciplina: Anderson.

Este mediocampista brasileño zurdo llegó en 2007 al conjunto inglés procedente del Porto y para 2008 ya había ganado el trofeo Golden Boy. En su primer año en Manchester United, el de Porto Alegre consiguió Champions League, Premier League y era titular a pesar de su corta edad. Sin embargo, poco a poco comenzó un declive difícil de entender.

Anderson supo ser figura en Manchester United (IMAGO)

La indisciplina, el mayor enemigo de Anderson

Nadie dudaba de las condiciones de Anderson en Manchester United, pero a ese nivel de competencia, la indisciplina pasa factura. Puntualmente, el brasileño tenía una fuerte debilidad con la comida.

Rafael, excompañero suyo en los ‘Red Devils’, llegó a contar en su autobiografía que Anderson “comía todo lo que le pusieran frente a él”. De hecho, hizo hincapié en el problema que tenía su compatriota con la comida chatarra: “Podíamos ir en el autobús del equipo, pasar por una estación de servicio en la autovía y escucharlo saltar y gritar de manera impulsiva: ‘¡McDonald’s, McDonald’s!’”.

Anderson, Rafael y Ben Foster en la misma alineación de Manchester United (IMAGO)

En la misma línea, Rafael aseguró que Anderson podría haber sido el mejor jugador del mundo si hubiera sido más profesional, algo con lo que coincidió otro excompañero del centrocampista, Ben Foster.

Puntualmente, el antiguo guardamenta del United expresó en una plática con UTD Podcast: “Todo el mundo diría que podría haber sido el mejor jugador del mundo en algún momento, pero a él simplemente no le importaba nada”.

¿Por qué condenaron a prisión a Anderson?

La carrera futbolística de Anderson finalizó sin pena ni gloria en 2019, en Adana Demirspor de Turquía. Allí también ocupó el rol de entrenador asistente tras su retiro y poco a poco se le fue perdiendo el rastro. Sin embargo, en las últimas horas se supo que fue condenado a prisión por no pagar la pensión alimenticia que corresponde por sus cuatro hijos.

Para ser más exactos, su esposa le reclama 48 mil dólares y, en caso de no abonar en los próximos días, deberá cumplir una condena de un mes en el Instituto Penal Irmao Miguel Dário de Porto Alegre.

Todos los títulos que ganó Anderson

1 Campeonato de Segunda División de Brasil (Gremio)

2 Campeonatos de Portugal (Porto)

1 Copa de Portugal (Porto)

1 Supercopa de Portugal (Porto)

1 Copa América (Selección de Brasil)

4 Premier Leagues (Manchester United)

1 Champions League (Manchester United)

1 Mundial de Clubes (Manchester United)

2 Copas de la Liga (Manchester United)

2 Community Shield (Manchester United)

