Día de derby en la Premier League. El Tottenham recibe al Arsenal en una nueva edición del clásico londinense desde las 10:30 hs (CDMX), con el valor agregado de que un mal resultado podría dejar a los Gunners sin la cima de la tabla a falta de 10 partidos para que termine el campeonato.

El equipo dirigido por Mikel Arteta solo tiene dos puntos de ventaja sobre Manchester City luego del tropiezo con Wolverhampton y si no le gana a los Spurs en el Tottenham Hotspur Stadium podrá ser alcanzado -o superado- por los Ciudadanos en lo más alto de la Premier League.

Por eso, Arsenal no tiene margen de error y Arteta necesita poner lo mejor que tiene a disposición. Ahora bien, los Gunners cuentan con la ventaja de que Tottenham no podrá contar con su capitán, el defensa argentino Cristian Romero. El Cuti fue expulsado ante Manchester United y debe cumplir este domingo su segunda fecha de sanción de las cuatro que recibió.

Cristian Romero recibe la tarjeta roja tras una dura entrada sobre Casemiro (GETTY IMAGES)

La alineación confirmada de Tottenham

Vicario

Drăgușin

Gray

Spence

Van de Ven

Bissouma

Palhinha

Gallagher

Sarr

Xavi Simons

Kolo Muani

DT: Igor Tudor

La alineación confirmada de Arsenal

Raya

Saliba

Gabriel Magalhães

Hincapié

Timber

Rice

Zubimendi

Trossard

Eze

Gyokeres

Saka

DT: Mikel Arteta