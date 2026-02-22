Es tendencia:
¿Juega Cristian Romero? Las alineaciones confirmadas de Tottenham vs. Arsenal por la Premier League 2025-26

Los Spurs reciben a los Gunners en una edición del derby de Londres que puede incidir en la cima de la definición del campeonato.

Por Leandro Barraza

Día de derby en la Premier League. El Tottenham recibe al Arsenal en una nueva edición del clásico londinense desde las 10:30 hs (CDMX), con el valor agregado de que un mal resultado podría dejar a los Gunners sin la cima de la tabla a falta de 10 partidos para que termine el campeonato.

El equipo dirigido por Mikel Arteta solo tiene dos puntos de ventaja sobre Manchester City luego del tropiezo con Wolverhampton y si no le gana a los Spurs en el Tottenham Hotspur Stadium podrá ser alcanzado -o superado- por los Ciudadanos en lo más alto de la Premier League.

Por eso, Arsenal no tiene margen de error y Arteta necesita poner lo mejor que tiene a disposición. Ahora bien, los Gunners cuentan con la ventaja de que Tottenham no podrá contar con su capitán, el defensa argentino Cristian Romero. El Cuti fue expulsado ante Manchester United y debe cumplir este domingo su segunda fecha de sanción de las cuatro que recibió.

Cristian Romero recibe la tarjeta roja tras una dura entrada sobre Casemiro (GETTY IMAGES)

La alineación confirmada de Tottenham

  • Vicario
  • Drăgușin
  • Gray
  • Spence
  • Van de Ven
  • Bissouma
  • Palhinha
  • Gallagher
  • Sarr
  • Xavi Simons
  • Kolo Muani
  • DT: Igor Tudor

La alineación confirmada de Arsenal

  • Raya
  • Saliba
  • Gabriel Magalhães
  • Hincapié
  • Timber
  • Rice
  • Zubimendi
  • Trossard
  • Eze
  • Gyokeres
  • Saka
  • DT: Mikel Arteta
Leandro Barraza
Leandro Barraza
