¿Juega Kylian Mbappé? Las alineaciones de Albacete vs. Real Madrid por la Copa del Rey 2025-26

Albacete y Real Madrid se enfrentan por los octavos de final de la Copa del Rey. Los titulares de ambos equipos.

Por Patricio Hechem

Albacete y Real Madrid se enfrentan por la Copa del Rey
© Imagen propiaAlbacete y Real Madrid se enfrentan por la Copa del Rey

Real Madrid jugará este miércoles 14 de enero su primer partido con Álvaro Arbeloa como su entrenador luego de la salida de Xabi Alonso. El rival del club merengue es el Albacete y el encuentro es por los octavos de final de la Copa del Rey.

Albacete tendrá la ventaja de jugar el partido como local en el Estadio Carlos Belmonte. El equipo de Segunda División está 17° en la clasificación y sorprendió al eliminar por penales a Celta de Vigo en la ronda anterior. Los Alba acumulan una racha de cinco encuentros sin ganar.

Por el otro lado, Álvaro Arbeloa debuta como técnico de Real Madrid después de la derrota con Barcelona en la final de la Supercopa de España. La novedad es que jugadores como Thibaut Courtois, Kylian Mbappé y Jude Bellingham no fueron convocados.

La probable alineación de Albacete

  • Lizoain
  • Aguado
  • Moreno
  • Villar
  • Neva
  • Gómez
  • Escriche
  • Capi
  • Meléndez
  • Valverde
  • Jefté
La probable alineación de Real Madrid

  • Lunin
  • Carvajal
  • Asencio
  • Huijsen
  • Fran García
  • Camavinga
  • Valverde
  • Arda Güler
  • Vinícius Jr
  • Gonzalo
  • Mastantuono
Por qué no juegan Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Thibaut Courtois en Albacete vs Real Madrid por los 8vos de la Copa del Rey

patricio hechem
Patricio Hechem
