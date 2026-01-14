¿Juega Kylian Mbappé? Las alineaciones de Albacete vs. Real Madrid por la Copa del Rey 2025-26

Real Madrid jugará este miércoles 14 de enero su primer partido con Álvaro Arbeloa como su entrenador luego de la salida de Xabi Alonso. El rival del club merengue es el Albacete y el encuentro es por los octavos de final de la Copa del Rey.

Publicidad

Publicidad

Albacete tendrá la ventaja de jugar el partido como local en el Estadio Carlos Belmonte. El equipo de Segunda División está 17° en la clasificación y sorprendió al eliminar por penales a Celta de Vigo en la ronda anterior. Los Alba acumulan una racha de cinco encuentros sin ganar.

Por el otro lado, Álvaro Arbeloa debuta como técnico de Real Madrid después de la derrota con Barcelona en la final de la Supercopa de España. La novedad es que jugadores como Thibaut Courtois, Kylian Mbappé y Jude Bellingham no fueron convocados.

La probable alineación de Albacete

Lizoain

Aguado

Moreno

Villar

Neva

Gómez

Escriche

Capi

Meléndez

Valverde

Jefté

Publicidad

Publicidad

La probable alineación de Real Madrid

Lunin

Carvajal

Asencio

Huijsen

Fran García

Camavinga

Valverde

Arda Güler

Vinícius Jr

Gonzalo

Mastantuono