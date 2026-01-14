Luego de aquella final perdida hace tres días entre el Real Madrid y Barcelona, las decisiones comenzaron a llegar y Xabi Alonso decidió tomar caminos diferentes al equipo blanco. Entre toda la polémica, se vio cómo el equipo decidió acatar las órdenes de Kylian Mbappé y no las del DT en turno, por lo que se habló del liderazgo del francés por encima del técnico.

Tras esta despedida se anunció la llegada de Álvaro Arbeloa como nuevo estratega de la plantilla, por lo que ya dio a conocer el listado de los jugadores que el día de hoy disputarán el partido de los Octavos de Final ante el Albacete. Lo que llamó la atención es que la mayoría de las figuras del equipo no fueran contempladas.

¿Por qué no juegan Mbappé, Courtois y Bellingham?

Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Thibaut Courtois y Rodrygo no fueron considerados con el equipo para el duelo de hoy, por lo que ante la situación que se presentó podría ser una polémica, sin embargo, también hay que recalcar que se viene Champions League el próximo martes y después de que han tenido duelos continuos pudo haber un descanso.

El tema aquí es que jugadores que tuvieron actividad en el Clásico Español de la Final como Raúl Asencio, Dean Huijsen, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Arda Güller, Vinicius Jr. y Gonzalo García siguen siendo considerados para este encuentro, a menos de que no lo sean para el duelo de la siguiente semana, en espera de lo que resuelvan.

En primera instancia parece ser un tema táctico para evitar la lesión de jugadores, aunque también el tema de que se expusieran los videos y se mostrara el apoyo de algunos de los futbolistas madridistas hacia el francés pudo hacer que internamente se tomaran decisiones inmediatas en esta primera convocatoria de Arbeloa.

En síntesis

Álvaro Arbeloa asumió como nuevo director técnico del Real Madrid tras la salida de Xabi Alonso.

asumió como nuevo director técnico del tras la salida de Xabi Alonso. Kylian Mbappé , Jude Bellingham, Thibaut Courtois y Rodrygo quedaron fuera de la convocatoria ante Albacete.

, Jude Bellingham, Thibaut Courtois y Rodrygo quedaron fuera de la convocatoria ante Albacete. El Real Madrid enfrentará al Albacete en los Octavos de Final previo a su duelo de Champions.

