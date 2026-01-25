Es tendencia:
¿Juega Lamine Yamal? Las alineaciones de Barcelona vs. Real Oviedo por la Jornada 21 de LaLiga 2025-26

Barcelona y Real Oviedo se enfrentan este domingo por la Jornada 21 de LaLiga. Los titulares de ambos equipos.

Por Patricio Hechem

Barcelona y Real Oviedo se enfrentan este domingo 25 de enero por el partido correspondiente a la Jornada 21 de LaLiga. El escenario del juego es el Camp Nou y es un encuentro en el que se cruzan dos equipos que se encuentran en realidades muy distintas.

Por un lado, el Barcelona dejó de ser el líder del torneo luego del triunfo de Real Madrid de este sábado. Sin embargo, si el conjunto culé suma los 3 puntos, el equipo de Hansi Flick volverá a quedar en la cima de la clasificación de LaLiga.

Por su parte, Real Oviedo es el último de la tabla por el momento con solo 13 puntos en 20 partidos disputados. El conjunto carbayon lleva 13 partidos sin poder ganar en LaLiga y suena descabellado que pueda al menos empatar en el Camp Nou.

La alineación de Barcelona

  • Joan García
  • Joao Cancelo
  • Pau Cubarsí
  • Eric García
  • Gerard Martín
  • Frenkie de Jong
  • Marc Casadó
  • Dani Olmo
  • Lamine Yamal
  • Raphinha
  • Robert Lewandowski
La alineación de Real Oviedo

  • Aaron
  • Ahijado
  • David Costas
  • David Carmo
  • Javi López
  • Hassan
  • Kwasi Sibo
  • Colombatto
  • Chaira
  • Alberto Reina
  • Federico Viñas
