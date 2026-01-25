Barcelona y Real Oviedo se enfrentan este domingo 25 de enero por el partido correspondiente a la Jornada 21 de LaLiga. El escenario del juego es el Camp Nou y es un encuentro en el que se cruzan dos equipos que se encuentran en realidades muy distintas.

Por un lado, el Barcelona dejó de ser el líder del torneo luego del triunfo de Real Madrid de este sábado. Sin embargo, si el conjunto culé suma los 3 puntos, el equipo de Hansi Flick volverá a quedar en la cima de la clasificación de LaLiga.

Por su parte, Real Oviedo es el último de la tabla por el momento con solo 13 puntos en 20 partidos disputados. El conjunto carbayon lleva 13 partidos sin poder ganar en LaLiga y suena descabellado que pueda al menos empatar en el Camp Nou.

La alineación de Barcelona

Joan García

Joao Cancelo

Pau Cubarsí

Eric García

Gerard Martín

Frenkie de Jong

Marc Casadó

Dani Olmo

Lamine Yamal

Raphinha

Robert Lewandowski

La alineación de Real Oviedo

Aaron

Ahijado

David Costas

David Carmo

Javi López

Hassan

Kwasi Sibo

Colombatto

Chaira

Alberto Reina

Federico Viñas