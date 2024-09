Los máximos ganadores del premio que otorga la revista France Football no serán parte de la próxima gala.

Cada vez falta menos para la nueva edición del Balón de Oro. La ceremonia de 2024 se celebrará el próximo 28 de octubre en el Théâtre du Châtelet de París y en la misma se premiará al jugador que mejor rindió entre julio de 2023 y junio de 2024.

No obstante, un dato no menor es que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo no figuran entre los nominados. Estos astros dominaron por completo el mundo del futbol durante más de una década y ahora quedaron afuera del listado.

Sin ellos, este galardón no parece ser el mismo y existe la sensación de que la temporada de cualquiera de los candidatos a llevarse el Balón de Oro no está a la altura de las que solían registrar Messi y CR7 en sus mejores épocas. Por eso, David Faitelson hizo una llamativa propuesta.

La curiosa propuesta de Faitelson para el Balón de Oro ahora que no están Messi y Cristiano Ronaldo

David Faitelson nunca ha ocultado su admiración por los mejores futbolistas y, a un mes de la ceremonia para la nueva entrega de la revista France Football, escribió en su cuenta de ‘X’: “Sin Messi y sin Cristiano, el “Balón de Oro” debería ser de “plata”…”.

Los nominados al Balón de Oro 2024

Jude Bellingham (Real Madrid – Inglaterra)

Rúben Dias (Manchester City – Portugal)

Phil Foden (Manchester City – Inglaterra)

Federico Valverde (Real Madrid) – Uruguay)

Emiliano ‘Dibu’ Martínez (Aston Villa – Argentina)

Erling Haaland (Manchester City – Noruega)

Nico Williams (Athletic Club – España)

Granit Xhaka (Bayer Leverkusen – Suiza)

Artem Dovbyk (Dnipro/Girona/AS Roma – Ucrania)

Toni Kroos (Real Madrid – Alemania)

Vinícius Júnior (Real Madrid – Brasil)

Dani Olmo (RB Leipzig/FC Barcelona – España)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen – Alemania)

Martin Odegaard (Arsenal – Noruega)

Mats Hummels (Borussia Dortmund/AS Roma – Alemania)

Rodri (Manchester City – España)

Harry Kane (Bayern Múnich – Inglaterra)

Declan Rice (Arsenal – Inglaterra)

Vitinha (PSG – Portugal)

Cole Palmer (Chelsea – Inglaterra)

Dani Carvajal (Real Madrid – España)

Lamine Yamal (FC Barcelona – España)

Bukayo Saka (Arsenal – Inglaterra)

Hakan Calhanoglu (Inter – Turquía)

William Saliba (Arsenal – Francia)

Kylian Mbappé (PSG/Real Madrid – Francia)

Lautaro Martínez (Inter – Argentina)

Ademola Lookman (Atalanta – Nigeria)

Antonio Rüdiger (Real Madrid – Alemania)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen – España)

