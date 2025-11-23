Es tendencia:
¿Por qué no juega Franco Mastantuono en Elche vs. Real Madrid por LaLiga 2025-26?

El atacante argentino no será parte del duelo de los Merengues ante los Franjiverdes por la Primera División de España.

Por Agustín Zabaleta

En el marco de la Jornada 13 de la temporada 2025-26 de LaLigaReal Madrid visita al Elche este domingo 23 de noviembre desde las 14:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Martínez Valero. Con realidades diferentes, los dos equipos van por los tres puntos.

Para este encuentro, el estratega Xabi Alonso no contará con una pieza que suele ser titular. El delantero argentino Franco Mastantuono no será titular y ni siquiera integrará el banquillo. El jugador aún no está recuperado al 100% de una pubalgia que lo tiene al margen de las canchas.

¿Quién será el reemplazo de Franco Mastantuono en Elche vs. Real Madrid?  

Con esta noticia, el atacante turco Arda Güler tendrá su oportunidad y tendrá la chance de mostrarse y sumar consideración para con el director técnico, sobre todo pensando en los desafíos venideros del conjunto madridista.

¿Cuál será la alineación de Real Madrid vs. Elche sin Franco Mastantuono?  

Sin Franco Mastantuono, el conjunto blanco formaría de la siguiente manera en su encuentro contra los Franjiverdes: Courtois; Trent, Huijsen, Asencio, Carreras; Güler, Camavinga; Valverde, Bellingham, Vinicius y Mbappé.

