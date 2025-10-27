Prensa española advierte una decisión irreversible de Vinicius en Real Madrid

La relación entre Xabi Alonso y Vinicius llegó a su momento más tenso durante la victoria de Real Madrid por 2-1 sobre Barcelona en El Clásico por la Jornada 10 de LaLiga de España 2025-26. El brasileño no se venía sintiendo cómodo por el protagonismo que le está dando el DT de la Casa Blanca esta temporada, pero este domingo directamente explotó a la vista de todos y se marchó al vestuario luego de ser reemplazado en el complemento.

Publicidad

Publicidad

Alonso no quiso hablar mucho al respecto en rueda de prensa, pero avisó que el tema se tratará internamente. Los directivos del Madrid lo respaldan cualquiera sea su decisión y, a la espera de conocer las medidas, la prensa española ya advierte que Vinicius habría tomado la decisión de marcharse del conjunto Merengue cuanto antes.

Tweet placeholder

El diario As informó este lunes: “Vinicius siente que no se respeta el estatus que se ha ganado… y valora seriamente marcharse. Con todo, y no es nuevo, percibe Vinicius que no es un jugador del gusto de Xabi Alonso. Y que esta situación es insostenible. El conflicto es una realidad“.

Publicidad

Publicidad

Por otro lado, DAZN dio a conocer que, al momento de su sustitución, Vini se habría marchado al vestuario diciendo: “Yo me voy del equipo… Me voy, mejor me voy”. Finalmente el ‘7’ regresaría al campo más adelante, pero no tardó en verse envuelto en otro conflicto tras el silbatazo final. En definitiva, Vinicius parece estar dándole más problemas que soluciones al Madrid y ambos estarían valorando partir caminos.

ver también Los mejores memes tras la victoria del Real Madrid sobre el Barcelona en el Clásico de LaLiga

¿Hasta cuándo tiene contrato Vinicius en Real Madrid?

Vinicius tiene contrato con Real Madrid hasta junio de 2027, por lo que su salida tendría que ser a través de una venta. Según el portal Transfermarkt, el brasileño está valorado en 150 millones de euros, un dinero suficiente para que la Casa Blanca pueda buscar a otro futbolista de sus mismas características.

En ese rango de dinero, siempre según Transfermarkt, aparecen jugadores como Bukayo Saka (Arsenal), Désiré Doué (PSG), Khvicha Kvaratskhelia (PSG) o Kenan Yildiz (Juventus). De seguir todo igual, Vini se marcharía del Madrid y Florentino Pérez tendría que hacer un importante desembolso para encontrar a su reemplazante.

Publicidad

Publicidad

ver también Del penal a Vinícius al gol anulado de Mbappé: Todas las polémicas de Real Madrid vs. Barcelona

La liga de Arabia Saudita, una opción que se reflota

Recientemente, Vinicius fue tentado por la Saudi Pro League de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y compañía. Arabia Saudita se ha convertido en un destino atractivo para varias estrellas del futbol y clubes como Al‑Nassr, Al‑Hilal, Al‑Ahli están atentos a la situación del exjugador de Flamengo. De concretarse, sería sin dudas uno de los mejores pagos.

Encuesta¿Qué harías con Vinicius en el lugar de Florentino Pérez? ¿Qué harías con Vinicius en el lugar de Florentino Pérez? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis

Vinicius tuvo un conflicto activo con el DT Xabi Alonso tras ser reemplazado en El Clásico.

tuvo un conflicto activo con el DT tras ser reemplazado en El Clásico. El altercado explotó en la victoria 2-1 del Real Madrid sobre el Barcelona por LaLiga 2025-26 .

del sobre el por LaLiga . Vinicius tiene contrato con el Real Madrid hasta junio de 2027 y está valorado en 150 millones de euros.

Publicidad