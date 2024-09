Ninguno de los dos atacantes brasileros serán de la partida en el once de Carlo Ancelotti.

Real Madrid visita a Real Sociedad en San Sebastián por la quinta jornada de La Liga de España. El Merengue todavía no ha ganado de visitante en el campeonato y este sábado buscará cortar con la mala racha en Anoeta.

ver también "Vinicius no está en su mejor versión": La sincera crítica de Carlo Ancelotti al jugador del Real Madrid

Si bien la Casa Blanca está invicta en la temporada, los empates contra Mallorca y Las Palmas tuvieron sabor a derrota. Además, están a cuatro puntos del líder –Barcelona– y no pueden seguir dejando puntos en el camino si quieren revalidar el título obtenido en el último curso.

No obstante, en el duelo de esta tarde, ni Rodrygo ni Endrick serán de la partida. Los atacantes brasileros son dos de las grandes figuras que tiene Real Madrid en la plantilla, pero en esta oportunidad no aparecen entre los titulares.

Publicidad

Publicidad

¿Por qué no juegan Endrick y Rodrygo en Real Sociedad vs. Real Madrid por La Liga?

Endrick y Rodrygo no juegan en Real Sociedad vs. Real Madrid por una decisión futbolística de Carlo Ancelotti. Ambos jugadores están bien desde lo físico, pero Carletto eligió a otros futbolistas a la hora de elaborar el once inicial y los relegó al banco de suplentes.

Rodrygo había sido titular en cuatro de los cinco partidos del Real Madrid en la presente temporada, mientras que Endrick nunca fue elegido para iniciar desde el arranque.

ver también ¿El reemplazo de Toni Kroos? Real Madrid busca talento y apunta a un fichaje top para 2025

La alineación de Real Madrid vs. Real Sociedad

Thibaut Courtois

Daniel Carvajal

Eder Militao

Antonio Rüdiger

Ferland Mendy

Arda Güller

Federico Valverde

Luka Modric

Brahim Díaz

Kylian Mbappé

Vinicius

Publicidad

Publicidad

DT: Carlo Ancelotti