¿Por qué no juegan Pedri y Dani Olmo en Villarreal vs. Barcelona por LaLiga 2025-26?

En el marco de la Jornada 17 de la temporada 2025-26 de LaLiga, Villarreal y Barcelona se cruzan este domingo 21 de diciembre desde las 9:15 horas (Ciudad de México) en el Estadio de la Cerámica de la ciudad de Villarreal. Ambos equipos van por la victoria para pelear por el liderato de la tabla.

Para este encuentro, el estratega Hans-Dieter Flick no contará en el equipo inicial con dos piezas titulares como son Pedri y Dani Olmo. Por el lado del mediocampista español, sufrió leves molestias musculares, según informó el club, mientras que el atacante español padeció una luxación en el hombro izquierdo.

¿Quiénes serán los reemplazos de Pedri y Dani Olmo en Villarreal vs. Barcelona?

Con esta noticia, los jugadores Gerard Martin y Fermín López se suman al equipo titular. El primero se sumará a la defensa, posicionando a Eric García en el mediocampo. Ambos jugadores buscarán lucirse para sumar consideración con el director técnico de cara a lo que viene.

¿Cuál será la alineación de Barcelona vs. Villarreal sin Pedri y Dani Olmo?

Sin Pedri y Dani Olmo, el conjunto blaugrana formará de la siguiente manera ante el Submarino Amarillo: J.García; Koundé, Cubarsí, Martín, Baldé; De Jong, E.García; Yamal, López, Raphinha; y Torres.

