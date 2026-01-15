Barcelona visita a Racing de Santander por los octavos de final de la Copa del Rey 2025-26. El conjunto culé viene de consagrarse campeón de la Supercopa de España ante Real Madrid en Arabia Saudita y ahora buscará dar un importante paso hacia un nuevo título.
Desde las 14:00 hs (CDMX), los dirigidos por Hansi Flick intentarán hacer los deberes en el Estadio El Sardinero para meterse entre los mejores ocho equipos del certamen. Sin embargo, la alineación del Barça cuenta con algunas ausencias.
Dos de las más resonantes son las de Pedri y Robert Lewandowski. Ambos vienen de ser titulares ante Real Madrid, pero Flick tomó la decisión de darles descanso y ambos estarán en el banco de suplentes.
Pedri abraza a Robert Lewandowski (GETTY IMAGES)
¿Quiénes reemplazan a Pedri y Robert Lewandowski?
Ante la ausencia de Pedri, la posición de volante central será ocupada por Marc Casadó. Por otro lado, la principal referencia de ataque será Ferran Torres y Robert Lewandowski esperará por su turno en el banco de suplentes.
La alineación confirmada de Barcelona
- Joan García
- Jules Koundé
- Pau Cubarsí
- Gerard Martín
- Alejandro Balde
- Marc Casadó
- Marc Bernal
- Lamine Yamal
- Dani Olmo
- Marcus Rashford
- Ferran Torres
- DT: Hansi Flick
ver también
Sigue GRATIS y EN VIVO Racing de Santander vs. Barcelona: transmisión minuto a minuto de la Copa del Rey