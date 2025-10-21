Barcelona afronta este martes 21 de octubre un nuevo desafío en la UEFA Champions League. El conjunto culé recibe a Olympiacos en el Estadio Olímpico de Montjuic en un partido por la tercera jornada de la Fase de Liga de la competición.

Recordemos que el Barcelona perdió por 2-1 con el PSG en la fecha pasada de la Champions League. Por lo tanto, el equipo de Hansi Flick busca volver a la victoria. Sin embargo, el entrenador alemán no podrá contar con varios futbolistas como por ejemplo Raphinha y Robert Lewandowski, además de la suplencia de Frenkie de Jong.

Con respecto al brasileño, Raphinha sufrió una lesión en el tercio medio del bíceps femoral del muslo derecho y no juega desde el 25 de septiembre, día en el que el Barcelona le ganó a Real Oviedo en LaLiga. El delantero está en la última etapa de su recuperación.

Por su parte, Robert Lewandowski se lesionó con Polonia durante la Fecha FIFA. El Barcelona detalló que el delantero sufrió una rotura muscular en el bíceps femoral del muslo izquierdo y que estará entre tres y cinco semanas sin jugar partidos oficiales.

Por último, Frenkie de Jong no tiene ninguna lesión y Hansi Flick eligió no ponerlo de titular para darle descanso. Además, el DT alemán no puede contar para este partido con Dani Olmo, Joan García, Gavi y Ferrán Torres, entre otros, lo que indica la plaga de lesiones que está sufriendo el Barcelona en estos momentos de la temporada.

La alineación de Barcelona ante Olympiacos