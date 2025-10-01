¿Por qué no juega Robert Lewandowski en Barcelona vs. PSG por la UEFA Champions League?

El Barcelona recibe este miércoles 1 de octubre al PSG en lo que se espera que sea un gran partido. El encuentro se disputa por la Jornada 2 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League y se lleva a cabo en el Estadio Olímpico de Montjuic a partir de las 14:00hs (CDMX).

Si bien son dos de los equipos más poderosos de Europa, lo cierto es que ambos clubes tienen varias bajas para este partido. En Barcelona no están disponibles Raphinha, Joan García, Gavi y Fermín López y a último momento se le sumó la suplencia de Robert Lewandowski.

¿El polaco está lesionado? Por lo que se sabe a través de la información oficial, Robert Lewandowski no tiene ninguna molestia y la suplencia del goleador sería una decisión táctica de Hansi Flick. El entrenador alemán le da la oportunidad a Ferrán Torres.

En los días previos existía la duda sobre a quién de los dos iba a poner el entrenador del Barcelona y finalmente se decidió por el español. Robert Lewandowski tiene 37 años y Hansi Flick cree que Ferrán Torres puede darle más cosas ante el PSG.

Los números de ambos son bastante parecidos: Ferrán Torres convirtió 4 goles y dio 1 asistencia en 8 partidos disputados esta temporada, mientras que Robert Lewandowski tiene 4 anotaciones en 7 encuentros jugados. Como último, la gran noticia es que Lamine Yamal vuelve a ser titular con el Barcelona.

La alineación de Barcelona ante PSG