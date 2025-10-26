¿Por qué no juegan Raphinha y Robert Lewandowski en Real Madrid vs. Barcelona por LaLiga 2025-26?

Este domingo 26 de octubre se disputa una nueva edición del Clásico de España entre Real Madrid y Barcelona por LaLiga. Como suele ocurrir habitualmente, los dos equipos se ubican en los primeros dos puestos de la tabla y es un partido clave no solo para la clasificación sino para la confianza.

El Barcelona ha tenido semanas complicadas, más relacionadas al juego colectivo que a los resultados más allá de la derrota ante Sevilla. El conjunto culé viene sufriendo varias bajas en los distintos partidos y futbolistas como Raphinha y Robert Lewandowski se pierden el Clásico ante Real Madrid.

Por el lado del brasileño, Raphinha sufrió una lesión en el tercio medio del bíceps femoral del muslo derecho y no juega desde el 25 de septiembre, día en el que el Barcelona le ganó a Real Oviedo en LaLiga. El delantero está en la última etapa de su recuperación.

Con respecto al polaco, Robert Lewandowski se lesionó con Polonia durante la Fecha FIFA de octubre. El Barcelona detalló que el delantero sufrió una rotura muscular en el bíceps femoral del muslo izquierdo y que estará entre tres y cinco semanas ausente.

Además de las ausencias ya mencionadas de Raphinha y Robert Lewandowski, Hansi Flick tampoco podrá contar con Joan García, Dani Olmo, Gavi y Ferrán Torres para el partido frente a Real Madrid. El Barcelona tiene bajas importantes, pero igualmente buscará llevarse la victoria del Santiago Bernabéu.

