¿Por qué no juega Robert Lewandowski en Real Oviedo vs. Barcelona por LaLiga 2025-26?

Barcelona visita a Real Oviedo por la Jornada 6 de LaLiga de España 2025-26. El conjunto azulgrana busca encadenar su tercer triunfo consecutivo en el campeonato doméstico contra uno de los equipos más débiles de la tabla de posiciones, pero lo hará sin una de sus figuras en ataque: Robert Lewandowski.

El centrodelantero polaco viene de ser titular tanto ante Getafe por LaLiga como contra Newcastle en el debut de la UEFA Champions League. No obstante, Hansi Flick se decantó por Ferran Torres para el encuentro de este jueves y por este motivo Lewandowski no figura en la alineación titular.

Robert Lewandowski y su característico festejo (GETTY IMAGES)

Publicidad

Publicidad

En la misma línea, Lamine Yamal tampoco estará disponible para la visita a Real Oviedo, por lo que el tridente de ataque culé en el Estadio Carlos Tartiere estará conformado por Raphinha, Ferran Torres y Marcus Rashford. Lewandowski, por su parte, esperará por su turno en el banco de suplentes.

ver también La primera publicación de Lamine Yamal tras perder el Balón de Oro con Ousmane Dembélé: “Tienes que…”

La alineación de Barcelona para visitar a Real Oviedo: