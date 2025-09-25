Es tendencia:
logotipo del encabezado
LaLiga

¿Por qué no juega Robert Lewandowski en Real Oviedo vs. Barcelona por LaLiga 2025-26?

El delantero polaco de 37 años venía de ser titular en los últimos dos encuentros del Barça.

Por Leandro Barraza

Robert Lewandowski no será titular en Barcelona
© GETTY IMAGESRobert Lewandowski no será titular en Barcelona

Barcelona visita a Real Oviedo por la Jornada 6 de LaLiga de España 2025-26. El conjunto azulgrana busca encadenar su tercer triunfo consecutivo en el campeonato doméstico contra uno de los equipos más débiles de la tabla de posiciones, pero lo hará sin una de sus figuras en ataque: Robert Lewandowski.

El centrodelantero polaco viene de ser titular tanto ante Getafe por LaLiga como contra Newcastle en el debut de la UEFA Champions League. No obstante, Hansi Flick se decantó por Ferran Torres para el encuentro de este jueves y por este motivo Lewandowski no figura en la alineación titular.

Robert Lewandowski y su característico festejo (GETTY IMAGES)

Robert Lewandowski y su característico festejo (GETTY IMAGES)

Publicidad

En la misma línea, Lamine Yamal tampoco estará disponible para la visita a Real Oviedo, por lo que el tridente de ataque culé en el Estadio Carlos Tartiere estará conformado por Raphinha, Ferran Torres y Marcus Rashford. Lewandowski, por su parte, esperará por su turno en el banco de suplentes.

La primera publicación de Lamine Yamal tras perder el Balón de Oro con Ousmane Dembélé: “Tienes que…”

ver también

La primera publicación de Lamine Yamal tras perder el Balón de Oro con Ousmane Dembélé: “Tienes que…”

La alineación de Barcelona para visitar a Real Oviedo:

  • Joan García
  • Ronald Araujo
  • Eric García
  • Pau Cubarsí
  • Gerard Martín
  • Pedri
  • Marc Casadó
  • Dani Olmo
  • Raphinha
  • Marcus Rashford
  • Ferran Torres
leandro barraza
Leandro Barraza
Lee también
¿Por qué no juega Lamine Yamal en Real Oviedo vs. Barcelona?
Futbol Internacional

¿Por qué no juega Lamine Yamal en Real Oviedo vs. Barcelona?

Las alineaciones de Real Oviedo vs. Barcelona por LaLiga
Futbol Internacional

Las alineaciones de Real Oviedo vs. Barcelona por LaLiga

El golazo de Vinícius para el 1-0 de Real Madrid contra Levante
Futbol Internacional

El golazo de Vinícius para el 1-0 de Real Madrid contra Levante

La reacción de Anthony Martial que sacude a Rayados después de perder con Toluca
Rayados de Monterrey

La reacción de Anthony Martial que sacude a Rayados después de perder con Toluca

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo