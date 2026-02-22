Quién es Igor Tudor, el DT de Tottenham en el derbi ante Arsenal por Premier League

Tottenham recibe a Arsenal en una nueva edición del derbi de Londres con nuevo entrenador. La directiva de los Spurs tomaron la decisión de despedir a Thomas Frank luego de una mala racha de resultados que los depositó en el puesto 16 de la Premier League y ahora el nuevo DT hace su debut ante los Gunners.

No obstante, no se trata de un estratega interino. Por el contrario, Tottenham contrató a Igor Tudor, exdefensa croata que ganó hasta seis títulos con Juventus en su carrera y que más adelante se convirtió en director técnico. Con 47 años, este será su décimo club como entrenador.

La trayectoria de Igor Tudor como DT

Tras su retiro como futbolista, Igor Tudor comenzó su incursión en el mundo de la dirección técnica en el Hajduk Split de Croacia. Todo comenzó en el año 2009 como entrenador asistente y luego fue escalando como DT de las juveniles de dicho club.

Más adelante, en 2012, se convirtió en asistente de la Selección de Croacia para luego comenzar su carrera como DT principal, empezando por el Hajduk Split. Desde pasó por PAOK, Karabükspor, Galatasaray, Udinese, Hellas Verona, Olympique Marsella y Lazio hasta tener la gran oportunidad de su vida como estratega de Juventus.

Sin embargo, su estadía en la Vecchia Signora duró poco, más precisamente 24 partidos repartidos en un lapso de siete meses hasta su salida el 27 de octubre de 2025. Desde entonces no dirigió a ningún equipo hasta ahora que Tottenham llamó a su puerta.

Igor Tudor junto a Kenan Yildiz en Juventus (GETTY IMAGES)

¿Qué dijo Igor Tudor en la previa del derbi ante Arsenal?

Tudor tendrá el desafío de enfrentar al líder de la Premier League en su debut con Tottenham, con el valor agregado de que se trata del derbi londinense. En la previa del encuentro, Igor manifestó: “No estoy aquí para disfrutar, estoy aquí para trabajar”.

